Renzi sr ai domiciliari | Salvini e M5s | ‘Non festeggiamo’ Lui | ‘Non grido a complotti’

Genitori ai domiciliari - Renzi : "L'arresto è una misura abnorme" : "Inutile dire che la vicenda dei miei Genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Basta leggere i quotidiani di oggi per rendersene conto. Un capolavoro mediatico, tanto di cappello". È nella enews che Matteo Renzi risponde alle polemiche esplose dopo la disposizione da parte della procura di Firenze degli arresti domiciliari per i suoi Genitori, Tiziano e Laura Bovoli. Il gip di Firenze Angela ...

Genitori di Renzi ai domiciliari - l'inchiesta per bancarotta - : Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono accusati di emissione, tra il 2013 e il 2018, di fatture per operazioni inesistenti, e bancarotta fraudolenta tra il 2010 e il 2013. Le indagini sono partite per due ...

Genitori di Renzi ai domiciliari - l’inchiesta per bancarotta : Genitori di Renzi ai domiciliari, l’inchiesta per bancarotta Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono accusati di emissione, tra il 2013 e il 2018, di fatture per operazioni inesistenti, e bancarotta fraudolenta tra il 2010 e il 2013. Le indagini sono partite per due fatture sospette e si sono poi concentrate sulle cooperative dei ...

Tiziano Renzi ai domiciliari - la finta coop per guadagnare di più e quei pagamenti fantasma agli immigrati : Si trattava di cooperative fantasma per scaricare il costo dei lavoratore, le tasse, le multe e così guadagnare di più. Secondo gli inquirenti della Procura di Firenze che ha portato all' arresto dei ...

Tiziano Renzi e moglie ai domiciliari : 'Bancarotta fraudolenta' : Da figlio aggiunge sono dispiaciuto per aver costretto la mia famiglia e le persone che mi hanno messo al mondo a vivere questa umiliazione immeritata e ingiustificata'. 'Se io non avessi fatto ...

Domiciliari per i genitori di Renzi. Bancarotta fraudolenta e false fatture. Ira dell'ex premier : Tiziano Renzi e Laura Bovoli avrebbero provocato in maniera dolosa, tra il 2013 e il 2018, il fallimento di tre cooperative, dopo averne svuotato le casse, ricavandone illecitamente somme ingenti: ...

I genitori di Matteo Renzi agli arresti domiciliari : arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. Le misure sono state emesse dal gip di Firenze per bancarotta fraudolenta e fatture inesistenti.

False fatture e bancarotta : i genitori di Renzi ai domiciliari : La notizia degli arresti scuote la politica. 'Renzi? Niente da festeggiare', dice il ministro Matteo Salvini. Anche Luigi Di Maio dice ai suoi che non c'è da gioire. E lo staff a 5 Stelle fa ...

False fatturazioni - ai domiciliari i genitori di Matteo Renzi : Arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Il provvedimento, eseguito dai militari della guardia di finanza, riguarda le ipotesi di reato di ...

Perché i genitori di Matteo Renzi sono agli arresti domiciliari : sono bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti i reati contestati al padre e...

I genitori di Matteo Renzi ai domiciliari : "Bancarotta fraudolenta e false fatturazioni" : Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono accusati, assieme a un terzo soggetto, di aver provocato "dolosamente" il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse, ricavando così in maniera illecita svariati milioni di euro. L'ex premier annuncia una conferenza in Senato

“Bancarotta fraudolenta”. I genitori di Renzi agli arresti domiciliari : Il padre dell’ex premier Matteo Renzi preoccupato per «un buco da 400 mila euro», la madre che cerca di coprire i passi falsi commessi. Entrambi preoccupati perché «viene fuori un casino anche li ti lascio immaginare, sai come può andare a finire per me e per mia moglie». E nel mezzo milioni di euro intascati illecitamente....

Bancarotta e fatture false - arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. L’ex premier : “Se non avessi fatto politica…” : Tiziano Renzi e Laura Bovoli stavano cercando di "abbandonare" la Marmodiv, una delle società cui la Eventi 6 affidava la distribuzione di volantini per conto di Esselunga e Coop. E' questo uno dei motivi principali che hanno spinto il gip di Firenze a chiedere gli arresti domiciliari per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi a cui sono stati contestati i reati di Bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false. Nell'inchiesta che ha ...

Agli arresti domiciliari i genitori di Renzi : l'ex premier fa sapere che non molla : Se qualcuno pensa che si possa utilizzare la strategia giudiziaria per eliminare un avversario dalla competizione politica sappia che sta sbAgliando persona. Non ho mai avuto così tanta voglia come ...