Matteo Renzi sui genitori arrestati | “Non grido a complotti | processo sia rapido e giusto”

Matteo Renzi : "Non mollo - prendetevela con me e non con la mia famiglia" : "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge. I miei genitori, come tutti, hanno diritto a un processo giusto e spero rapido. Non grido ai complotti: chiedo che i processi si facciano nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni dei giornali. Noi aspettiamo le sentenze, ma le sentenze si pronunciano in tribunale e non nelle piazze populiste". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito degli arresti domiciliari dei ...