Jovanotti tour 2019 | date e prezzo biglietti del Jova beach I concerti

termometropolitico

: @Notiziamo1 ...........già' vista al tour di Lorenzo Jovanotti!!!! - anto18558 : @Notiziamo1 ...........già' vista al tour di Lorenzo Jovanotti!!!! - daniela79_em : RT @_francy_93: @meta_rebel @MetaErmal Magari potrebbe fare un tour estivo solo con La Fame di Camilla nelle spiagge?? come farà Jovanotti ??… - meta_rebel : RT @_francy_93: @meta_rebel @MetaErmal Magari potrebbe fare un tour estivo solo con La Fame di Camilla nelle spiagge?? come farà Jovanotti ??… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)del. I, lee il calendario Si annuncia come l’ evento dell’ estateinsieme ad altri appuntamenti di cui abbiamo parlato come idi Vasco., alla soglia dei 50 anni, a conferma del suo estro ha deciso di stupire tutti presentando il. Una novità nel panorama musicale italiano. Sarà un festival itinerante sulle spiagge italiane. In pratica saranno montati dei villaggi, compresi di ristoranti, docce, campi da gioco e molto altro dove sarà possibile divertirsi per molte ore. Dal pomeriggio sino alla notte, nel corso delle quali si potrà giocare, ballare, cantare, fare il bagno. In poche parole “ far festa”. All’interno di questo spazio arriverà il concerto di. Proprio Lorenzo Cherubini, in arte, ha spiegato che ci sarà il coinvolgimento di ...