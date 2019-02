Diverse persone travolte da una valanga a Crans-Montana in Svizzera

Svizzera - valanga sulla pista da sci : Diverse persone sepolte sotto la neve : Una tragedia della montagna si è verificata intorno alle ore 14:15 di oggi in Svizzera , precisamente sulla pista di Plaine-Morte, a Crans-Montana. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa nazionali ed internazionali, una valanga si è staccata improvvisamente dal monte, e ha travolto un gruppo di sciatori. Non si sa, al momento, quante persone ci fossero sul luogo del fatto. Quello che è dato sapere, al momento, è che i soccorsi sono già sul ...

Svizzera - Diverse persone sotto valanga : 16.45 " diverse persone ", tra le 10 e le 12, sono rimaste sepolte da una valanga a Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera . Lo riferisce la polizia. La valanga ha investito la pista di Plaine Morte, a 3mila metri d'altezza, stazione sciistica molto frequentata in questa settimana di chiusura delle scuole. Il sito internet indicava un rischio valanghe 2 su una scala da 1 a 5. Le valanghe sulle piste da sci sono rare.

Sparatoria in un'azienda in Illinois - Diverse persone ferite. Arrestato un uomo : Washington - diverse persone sarebbero rimaste ferite , tra queste quattro agenti, nel corso della Sparatoria avvenuto all'interno dell'azienda Henry Pratt Company nella periferia sud-ovest di Aurora ...

Kenya - assalto all’hotel : almeno 3 morti Polizia : “ Diverse persone sono in ostaggio” : Un commando armato ha attaccato il compound che ospita l’hotel Dusit nel quartiere di Westland di Nairobi, in Kenya . “C’è stata una bomba, ci sono molti spari”, ha raccontato un uomo che lavora negli uffici del complesso. Dal parcheggio dell’albergo si solleva una nube di fumo e diversi veicoli sono in fiamme, con decine di persone evacuate dalla Polizia . L’esplosione si è sentita dagli uffici dell’agenzia di stampa ...

I carabinieri hanno arrestato Diverse persone accusate di trafficare esseri umani tra Tunisia e Italia : Dopo due anni di indagini, i carabinieri del ROS hanno arrestato diverse persone – non è chiaro ancora precisamente quante – accusate tra le altre cose di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e istigazione al terrorismo. Gli arrestati sono accusati di far parte

Sparatoria in un bowling in California - la polizia : 'Diverse persone a terra' : Los Angeles - Una Sparatoria è stata segnalata in un bowling a Torrance , a sud di Los Angeles . Secondo la polizia ci sono ' diverse persone a terra '. In un tweet, il dipartimento di polizia di ...