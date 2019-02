Cos'è il nuovo indice Istat che sfrutta Twitter : L'Istat lancia un nuovo indice sperimentale per analizzare, tramite Twitter, il sentiment italiano sull'economia. Si chiama Social Mood on Economy Index e fornirà analisi, derivate da campioni di tweet pubblici in lingua italiana, catturati in rete. I suoi risultati saranno forniti, in media, da 50 mila cinguetti al giorno. Le particolarità dell'indice sono state illustrate, nella giornata di ieri, dal direttore del dipartimento produzione ...

Isee 2019 Inps : scadenza e nuovo periodo di validità - Cosa cambia : Isee 2019 Inps: scadenza e nuovo periodo di validità, cosa cambia scadenza Isee 2019, cosa cambia cambiano scadenza e validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’Isee 2019. A comunicare le novità è direttamente l’Inps con un messaggio sul suo portale. Isee 2019: i chiarimenti dell’Inps Nelle certificazioni Isee rilasciate in questi primi mesi dell’anno la data di scadenza risultava quella del 31 agosto. Si ...

Otto mesi dopo la Spagna di nuovo Costretta a votare : Alla ricerca del terzo tempo Sanchez, giocatore di pallacanestro, 'vede la politica come una partita di basket', scrive Enric Juliana, vice direttore del quotidiano spagnolo La Vanguardia. 'Può ...

In The Walking Dead 9 Henry è il nuovo Carl : dall’amore per Lydia alla devastazione - Cosa succederà adesso? : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa della messa in onda di The Walking Dead 9 che domani allieterà il pubblico con il decimo episodio negli Usa e lunedì farà lo stesso in Italia. I Sussurratori sono ormai alle porte e se Alpha era già pronta alla vendetta e all'attacco prima figurarsi adesso che sua figlia è finita nelle mani di Daryl quello che che succederà. La nuova clip del decimo episodio di The Walking Dead 9 mostra ...

Domenica In contro Domenica Live - le conduttrici sono pronte a un nuovo scontro : Cosa hanno in mente... : Ora che il Festival di Sanremo è finito, Mara Venier deve farsi trovare pronta per lo scontro Domenicale con la collega e rivale Barbara D’Urso. Da parte Mediaset, dopo la pausa della scorsa settimana, la squadra di Domenica Live si prepara a mandare in onda due importanti servizi, mentre Domenica I

Europee - Di Maio presenta i primi alleati con cui Costituire nuovo gruppo europeo : Dopo le canzoni accusate di insultare le religioni, Kukiz, un passato anche nel cinema, si è dedicato alla politica spostandosi via via sempre più a destra: alle presidenziali del 2005 ha lavorato ...

Amazon rinuncia a Costruire nuovo quartier generale a New York : Dopo la crescente opposizione di politici e abitanti, Amazon ha annunciato che non costruirà un nuovo quartier generale a New York. Già la settimana scorsa il Washington Post - di proprietà del fondatore di Amazon, Jeff Bezos - aveva scritto che i top manager della società di e-commerce stavano prendendo in considerazione l'ipotesi di abbandonare il progetto. E così è stato. Il quartier generale doveva nascere a Long Island City, nel Queens, ...

Audio di Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - il nuovo singolo di Giuliano per Lele - e la scaletta di Amore Che Torni Tour 2019 : C'è anche Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro nella scaletta dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 della band, appena partito con la data zero di Rimini il 14 febbraio. Il nuovo singolo della band in radio dal 15 febbraio, arrivato al di fuori delle classiche logiche discografiche e successivo all'album Amore Che Torni cui è dedicato l'attuale Tour, è nato da un'urgenza personale, il bisogno di Giuliano Sangiorgi di mettere in musica il ...

Crisi d’impresa : il nuovo Codice è in Gazzetta - Cosa prevede : Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 l’atteso Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. Bandita la parola “fallimento” si inizia ora a parlare di Crisi, archiviando definitivamente l’accezione negativa, e cominciando ad utilizzare termini più light per identificare le aziende che si trovino ad affrontare problematiche relative a dissesti finanziari ed economici. Viene quindi introdotta, faticosamente a cavallo tra ben 2 ...

Renzi : non lavoro alla Costruzione di un nuovo partito : Roma, 14 feb., askanews, - L'ultimo libro di Matteo Renzi non ha niente a che fare con il Pd, il titolo 'Un'altra strada non si riferisce al partito. Lo ha detto lo stesso Renzi, presentando il libro. ...

Berlusconi - nuovo show su Rete4 contro M5s : “Italiani - siete un vergogna. Ma come si fa a ragionare Così?” : nuovo show, se possibile con toni ancora più estremi, per Silvio Berlusconi. Dopo l’uscita da Barbara D’Urso, l’ex cavaliere è apparso su Rete4 per una intervista a Stasera Italia. Più che un discorso, una vera summa del tardo pensiero Berlusconiano in pillole. La prima, destinata a fare polemica è rivolta agli elettori del movimento 5 stelle: “Italiani, siete tutti fuori di testa – ha detto Berlusconi – come ...

Nuovo video dell'arresto de El Chapo - in lacrime e sCosso all'arrivo in Usa : ... a New York, che ha messo a nudo il suo stile di vita e la sua inclinazione alla violenza estrema come capo di una delle più potenti gang del mondo. Ora per lui potrebbe scattare l'ergastolo. Il ...