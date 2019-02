Wanda Nara scoppia a piangere in diretta | Icardi sta malissimo | non vogliamo

Wanda Nara a Tiki Taka : “l’Inter la nostra famiglia” : Wanda Nara parla del momento critico di Icardi all’Inter.“Non abbiamo mai avuto dubbi di andare allo stadio oggi. Come moglie di un giocatore, e come madre di mio figlio. Mauro ha anche assistito, c’era suo padre venuto dall’Argentina.”CRONACA, LA SASSATA“Ieri mattina mi sono svegliata per accompagnare mio figlio più piccolo alla sua partita. Ed è successo quello che si sa. Per fortuna, è capitato in un luogo ...

Icardi-Juventus - ora che succede? Pianto Wanda Nara e il piano Paratici : ICARDI JUVENTUS- Un accostamento di mercato nato nelle scorse ore dopo il terremoto scatenatosi in casa Inter. Icardi non è più il capitano del’Inter, una scelta che avrebbe colto di sorpresa lo stesso diretto interessato e Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore. Nella puntata di ieri sera di “Tiki Taka”, la compagna di Icardi […] More

Pietro Senaldi - #90Secondi : Wanda Nara - Icardi e l'Inter - il finale è già scritto. Ecco come andrà : Partito il linciaggio mediatico di Mauro Icardi. l'Inter vuole venderlo, ma non è facile fare digerire ai tifosi la partenza del capitano e del bomber da 130 gol. Per questo si manovra per screditarlo e la miglior alleata è Wanda Nara, moglie e manager che complica la situazione ogni volta che parla

Wanda Nara - lacrime in diretta tv : “Non ce ne vogliamo andare. Icardi sta malissimo” : “Ho chiamato Moratti e gli ho chiesto di aiutarmi a far giocare Icardi”. Wanda Nara scoppia in lacrime in diretta televisiva mentre, ospite di Titi Taka, trasmissione di Canale 5, racconta la decisione dell’Inter di levare la fascia da capitano al marito, Mauro Icardi. “Mauro in questi casi si chiude – continua la moglie-manager del calciatore – Non ce ne vogliamo andare“. L’argentina continua e ...

Wanda Nara - l'attacco devastante di Alessandro Costacurta : 'Se fosse mia moglie...' : Alessandro Costacurta ha commentato ai microfoni di Sky Sport il comportamento della compagna e agente di Icardi. 'Se mia moglie avesse detto queste cose io le avrei detto: Tu non lo dici, altrimenti vai via di casa . Manca di rispetto ai compagni di ...

Wanda Nara scoppia in lacrime : "Non vogliamo andare via dall'Inter". E arriva la telefonata di Marotta : Così, in lacrime, non l'avevamo mai vista. Eppure è accaduto. Wanda Nara, moglie e manager di Icardi, si è lasciata andare negli studi di Tiki Taka , il programma sportivo della domenica condotto da ...

La carica degli ex calciatori contro Wanda Nara : ''Fuori dallo spogliatoio'' : ROMA - Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Fulvio Collovati & C. Al centro della scena non ci sono Mauro Icardi e la scandalosa consorte Wanda Nara quanto ormai la categoria dell''ex calciatore ...

Wanda Nara - Icardi - Marotta e i nerazzurri : se l’Inter è diventata una telenovela argentina di bassa lega : Il capitano degradato, la moglie-agente-soubrette che spadroneggia sui social, il dirigente di ferro con la faccia del cattivo. Partite saltate, messaggi criptici sul web, infortuni misteriosi. Allenatore allo sbando, spogliatoio spaccato, faide fra clan di croati e senatori. Gossip spazzatura su presunti tradimenti fra compagni, l’assurda violenza di una sassata alla macchina con a bordo i bambini, il pentimento con lacrimuccia in diretta tv e ...

Wanda Nara in lacrime a Tiki taka : "L'Inter è la nostra famiglia - Mauro Icardi vuole restare" : "L'Inter è la nostra famiglia e non ce ne vogliamo andare, non vogliamo lasciare il club". Wanda Nara scoppia a piangere in diretta a Tiki taka: "Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Tutta la nostra famiglia è interista, Mauro Icardi è il primo a credere in questa squadra e vuole trascinarla.

l’ex Inter Ferri bacchetta Wanda Nara : “hai messo in difficoltà il capitano di fronte allo spogliatoio” : Mauro Icardi continua a far molto discutere, in casa Inter la questione è ancora tutt’altro che risolta come spiegato dall’ex Riccardo Ferri Il caso Icardi continua a far molto discutere in casa Inter. Nella serata di ieri la moglie ed agente Wanda Nara ha presenziato alla trasmissione Tiki Taka nella quale si è sfogata spiegando le sue ragioni. Prima però, Wanda è stata bacchettata anche duramente da un ex Inter, Riccardo ...