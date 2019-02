Sicurezza | con decreto Salvini stop a migranti volontari in Procura Agrigento 2

'Io - prof con i ladri in casa : a Chiaia non c'è più Sicurezza' : Sembra facile, ma non lo è. Anche chi vive a Chiaia, il quartiere buono per eccellenza, deve affrontare una quotidiana corsa ad ostacoli. Lo testimonia il reportage pubblicato ieri dal Mattino, lo ...

Usa - Trump dichiara emergenza nazionale per costruire il muro con il Messico : “C’è una crisi di Sicurezza al confine” : Donald Trump ha annunciato che firmerà l’emergenza nazionale, in modo da poter finanziare il muro anti-immigrazione con il Messico. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che la dichiarazione di emergenza è dovuta alla “crisi di sicurezza al confine” perché “abbiamo un’invasione di droga, di criminali”. Una situazione definita “inaccettabile” dal tycoon. Il presidente degli Stati Uniti, in questo ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - habemus Night mode : eccola con le patch di Sicurezza di febbraio : La si era vista nelle beta della Samsung One UI, la modalità notte, ma era rimasta fuori dalla release stabile della nuova interfaccia utente L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9+, habemus Night mode: eccola con le patch di sicurezza di febbraio proviene da TuttoAndroid.

Sicurezza informatica - la strategia dell’Italia contro gli attacchi hacker : Cybersecurity (Getty Images) Pisa – La prima bozza della strategia nazionale per la Sicurezza informatica sarà pubblicata verso settembre. Ma Roberto Baldoni, vicedirettore del Dipartimento per le informazioni sulla Sicurezza (Dis), che vigila sulle infrastrutture critiche e sullo spazio cibernetico italiano, ha già tracciato i binari su cui viaggerà il piano. Obiettivo: alzare le difese informatiche del paese davanti a minacce sempre più ...

Ponte Morandi - l’Avvocatura contro Autostrade : “Diritto a ricostruire? Aveva il dovere di tutelare Sicurezza delle vittime” : “C’è un’indagine penale in corso, ci sono gravi ipotesi di reato, c’è un sequestro penale perché sono morte 43 persone, tra le quali anche un bambino di 8 anni, che quel giorno andavano a lavorare, partivano o ritornavano da una vacanza, e su quel Ponte vivevano serenamente un tratto della loro vita ed avrebbero avuto, loro si, il diritto di continuare a farlo, e Aspi avrebbe avuto, soprattutto, il dovere di consentirglielo”. Ci va ...

Sicurezza alimentare - allarme OMS : oltre 400mila morti al mondo per cibo contaminato : L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha lanciato un nuovo allarme in seguito ai dati raccolti sulle malattie ed i decessi correlati agli alimenti contaminati. Gli alimenti non sicuri sotto l'aspetto igienico-sanitario sono tutti quelli soggetti a contaminazioni batteriche, virali, parassitarie e quelli contenenti tossine ed inquinanti e si stima che provochino annualmente oltre 600 milioni di malati e 420mila morti. oltre al danno per la ...

Pompeo : da Usa sostegno a Sicurezza ed economia Slovacchia : Bratislava, 12 feb., askanews, - Gli Stati Uniti garantiranno il loro sostegno alla sicurezza e all'economia della Slovacchia. Lo ha affermato il segretario di stato americano, Mike Pompeo, arrivato a Bratislava nell'ambito della sua missione europea finalizzata a contrastare la crescente influenza ...

Russia favorevole ad allargamento del Consiglio di Sicurezza ONU - : La Russia sostiene una maggiore rappresentanza nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha affermato il direttore del dipartimento per le istituzioni internazionali presso il ministero degli ...

Perfino i Democratici USA sconfessano i Sindacati Italiani : si alla Sicurezza sociale e si parla perfino del Reddito Universale : Qual'è la vera sinistra? La cosiddetta sinistra italiana difende in realtà i ricchi, i privilegiati senza nessuna prospettiva industriale, senza nessuna visione dei veri freni per l'economia e la ...

La Merkel svela i temi principali della conferenza sulla Sicurezza di Monaco - : La lotta al terrorismo e lo sviluppo economico dell'Africa saranno i temi principali della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo ha dichiarato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Ci ...

I poliziotti di Silp in piazza con i sindacati : "Dal governo solo annunci - per la Sicurezza poche risorse" : I poliziotti di Silp Cgil partecipano alla manifestazione sindacale di Roma contro il governo: "Siamo in piazza - spiega una nota della Segreteria Nazionale Silp Cgil- perché crediamo fermamente che per ridare lavoro, sviluppo e futuro a questo paese siano assolutamente inadeguate le misure previste dalla legge di bilancio. Così come sono inadeguate le risorse per le forze dell'ordine, inferiori rispetto anche al recente passato ...

Decreto Sicurezza - il commissario per i diritti umani del Consiglio d Europa 'Non ostacolare le Ong' : Nel giorno in cui anche al Cara di Mineo iniziano i trasferimenti dei migranti verso altri centri in vista della chiusura del più grande centro per richiedenti asilo d'Europa, il commissario per i ...

Sicurezza. Sbai : “Giusto confermare scorta a Ruotolo - ma no doppiopesismo” : “Apprezzo l’impegno giornalistico portato avanti in questi anni da Sandro Ruotolo e per questo reputo sacrosanta la decisione di sospendere la revoca della scorta assegnatagli in seguito alle minacce del boss Zagaria. Non si scherza con la vita di chi fa battaglie di civiltà”. È quanto dichiara la giornalista ed ex parlamentare del Pdl Souad Sbai, Presidente dell’Associazione Donne Marocchine in Italia (ACMID). “Allo stesso ...

Valeria Marini - problemi con la Sicurezza a Sanremo : parla Ciacci : Valeria Marini, imprevisto a Sanremo 2019 con la sicurezza: la rivelazione di Giovanni Ciacci Valeria Marini una delle super presenti al Teatro dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2019. La nota showgirl è stata inquadrata per più di una volta e non è certo passata inosservata. Dal palco è stata anche salutata […] L'articolo Valeria Marini, problemi con la sicurezza a Sanremo: parla Ciacci proviene da Gossip e Tv.