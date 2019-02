Salvini | non faccio cadere governo | tengo parola data

Diciotti - la farsa di Chiara Appendino sul voto contro Salvini : dove non ha il coraggio di parlare : Il voto sul caso Diciotti in corso sulla piattaforma Rousseau assume sempre più la forma di una resa di conti interna al M5s. Tra i grillini vip che hanno annunciato il proprio voto che di fatto mandi Matteo Salvini a processo, come richiesto dal Tribunale dei ministri di Catania, c'è stata anche la

Ilaria Cucchi : ''Incontrare Salvini? Non ho mai ricevuto alcun invito'' : Ospite di Myrta Merlino nel programma L'aria che Tira, in onda su La7, Ilaria Cucchi ha detto di essere disponibile ad un incontro con il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il capo del Viminale, ...

Diciotti - M5s vota su 'Rousseau'. Salvini : 'ho agito per l'Italia - governo non cadrà' : Il voto sull'autorizzazione a procedere per il ministro Salvini sul caso Diciotti slitta di un'ora per l'affollamento della piattaforma grillina. Beppe Grillo, dopo critiche su quesito: 'Ho fiducia in ...

La piattaforma Rousseau - su cui oggi gli iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini - non funziona a molti utenti : Diversi utenti stanno segnalando sui social network che la piattaforma informatica Rousseau, su cui oggi gli iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini, risulta irraggiungibile. La votazione sarebbe dovuta durare della 10 alle

Diciotti - Irene Pivetti a Omnibus : 'Matteo Salvini vero leader. Vi spiego perché il governo non cadrà' : ' Matteo Salvini sta dimostrando di essere un leader vero , sta tendendo una grandissima coerenza negli interessi del Paese e della Lega . Ha una grandissima personalità, più di quella di Luigi Di ...

Diciotti - Salvini : comunque vada il governo non rischia : Roma, 18 feb., askanews, - 'Per me il governo non rischia, a prescindere da come vada'. In un colloquio con Repubblica, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini si mostra convinto della tenuta del ...

San Ferdinando - perché Salvini non manda le ruspe nella baraccopoli di Rosarno : perché il ministro dell’Interno Matteo Salvini da un anno promette “legalità” ma non ha ancora mandato a San Ferdinando le proverbiali ruspe, mentre a gennaio ha inviato a sorpresa le camionette a Castelnuovo di Porto e in pochi giorni ha smantellato il Cara in favore di telecamere? Come aveva fatto a novembre con il presidio Baobab al Tiburtino? perché non gli conviene. perché risolvere la situazione di quell’inferno che ...

Diciotti - voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : 'Con l'autonomia nessuno avrà più scuse' : 'In alcune zone del Paese la politica non era mai responsabile. Era sempre colpa del governo, dello Stato, dei marziani'. E ancora: 'Calabresi, pugliesi, campani: se hai treni a gasolio e formiche ...

Diciotti - oggi il referendum online M5sSalvini : spero non finisca come Sanremo : Si vota dalle 10 alle 19: per dire 'no all'autorizzazione" è necessario votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti. Il ministro dell'Interno: il governo comunque va avanti

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : "Con l'autonomia nessuno avrà più scuse" : "Autonomia significa gestire direttamente i propri servizi e non hai più scuse. Se fai male, è colpa tua". Matteo Salvini, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, spiega con poche parole e molta chiarezza perché l'autonomia delle regioni è importante: "l'autonomia è una battaglia del

Salvini su voto piattaforma Rousseau : 'Basta che non finisce come a Sanremo' : Il vicepremier leghista, poi, sulla tenuta del Governo rassicura: 'Comunque vada, si va avanti. I pentastellati sono leali e Di Maio è corretto. Provano inutilmente a farci litigare'

Salvini : “Luigi mi ha rassicurato da subito. E grandi barricate dei 5 Stelle non ne vedo” : Matteo Salvini è appena tornato dall’ospedale della Maddalena dove sono stati chiusi interi reparti. Addita quel che resta di questo presidio sanitario come esempio di una sinistra al governo della Sardegna incapace di garantire servizi. Ora a sistemare le cose in tutta la regione ci dovrebbe pensare il suo candidato Christian Solinas, il leader de...