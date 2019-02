Salvini | niente da festeggiare per arresto genitori Renzi

Arresto genitori di Renzi - Salvini 'Niente da festeggiare' : La notizia relativa alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto madre e padrem dell'ex premier è commentata da tutto il mondo della politica. 'Chi pensa che il M5S faccia festa per gli arresti dei ...

Gasparri : niente processo a SalviniConte-Di Maio - atti ai giudici : E' stata accolta da Maurizio Gasparri la richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di Catania i documenti del premier Conte e dei ministri Di Maio e Toninelli che Matteo Salvini ha allegato alla memoria sul caso Diciotti Segui su affaritaliani.it

Salvini rassicura gli alleati di governo. 'Non cambia niente - non ci sarà rimpasto' : Le parole del vicepremier leghista all'indomani del voto in Abruzzo dove nel M5S con il passare delle ore si fa strada una sensazione di amerezza circa il flop alle regionale con la candidata Marcozzi ...

Salvini : niente partenze da Libia dopo stop navi Ong - coincidenze? : Roma – “Cartina aggiornata. Senza navi delle Ong davanti alle coste della Libia, guarda caso da 15 giorni non parte piu’ neanche un barcone, e non muore piu’ nessuno. coincidenze?”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: niente partenze da Libia dopo stop navi Ong, coincidenze? proviene da RomaDailyNews.

Tav - Salvini boccia M5S : «Niente stop - piano Marshall per il rilancio» : Ministro Salvini, Di Maio e Di Battista hanno affossato la Tav con una virulenza impressionante. Le toccherà battere in ritirata? «Ma figuriamoci. Nessuno stop. Un conto sono le parole,...

Di Maio : «Niente Tav con M5S al governo». Salvini : «Opera da fare subito» : Il ministro dello Sviluppo Economico: «Finché saremo noi al governo ci opporremo». Di Battista: «La Lega torni con Berlusconi»

