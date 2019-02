Gli rubano il Bmw X6 | i Carabinieri lo geolocalizzano in Puglia

Rubano l'auto di una donna : dentro c'è la fiGlia di 11 mesi : E' successo nei pressi di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti). Dopo l'allarme della mamma gli agenti hanno impiegato un'ora...

Pugnalano e danno fuoco a un uomo - poi Gli rubano la PlayStation : condannati Deborah Andrews e William Vail : L’hanno pugnalato e poi gli hanno dato fuoco, prima di rubargli la PlayStation e altri dispositivi. Eamon Brady, 44 anni, è stato trovato morto nella sua casa. Le ferite, definite dal detective al quale è stato affidato il caso “tra le più brutte mai viste”, denotano che l’uomo è stato torturato. A riportare la storia sono alcuni tabloid britannici. Quando i pompieri sono intervenuti per spegnere un incendio nella sua ...

Lo torturano a morte e poi Gli rubano la PlayStation : condannata la coppia di sadici : Due assassini 'malvagi' e 'sadici' hanno pugnalato e dato fuoco a un uomo prima di rubare la sua PlayStation 4 e poche altre cose. Eamon Brady , 44 anni, è stato trovato morto nella sua casa dopo aver ...

Asti - derubano un anziano all'ufficio postale : foGlio di via del Questore : Avevano appena derubato un anziano Avevano derubato un anziano all'uscita dell'ufficio postale, ma sono state individuate dalla polizia. Il Questore di Asti Alessandra Faranda Cordella, nell'ambito ...

Ladri rubano hard disk con le foto del fiGlio morto - esperto aiuta la mamma a recuperarle : Elisabetta aveva lanciato un appello disperato dopo il furto. Un ingegnere informatico forense ha preso a cuore il suo caso...

Caivano : va a trovare un amico - i rom Gli rubano l'auto dal cortile : I carabinieri della tenenza di Caivano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Napoli Nord nei confronti di due residenti nel campo rom di Caivano: Miroslav ...

Furto in clinica - Gli rubano il portafoglio mentre è in sala operatoria : presi i soldi per pagare l'intervento : di Veronica Cursi E' entrato in clinica per sottoporsi a un semplice intervento ed è uscito senza il portafoglio con dentro soldi e documenti. Il denaro, più di 1000 euro, soldi che servivano per ...

Rubano gregge a pastori : famiGlia resta senza soldi per curare il fiGlio malato : Quando quella famiglia di pastori del palermitano ha scoperto che qualcuno aveva rubato il loro gregge di centoventi pecore, è finita nello sconforto più cupo. Perché con quegli animali ci campavano e, soprattutto, ci pagavano le cure per il figlioletto gravemente malato. Dopo il furto, la coppia sicula si è trovata senza soldi in tasca per i viaggi, vitali, al Gaslini di Genova.Ma la vita toglie e la vita dà. E ad aiutare e ad adottare la ...

I ladri rubano l'hard disk con le foto del fiGlioletto morto : appello social della mamma : La perdita di un bambino di soli 2 anni in modo tragico non sembra essere l'unica tragedia nella vita di mamma Elisabetta e del papà Davide. Pochi giorni fa (dopo l'Epifania), infatti, l'hard disk contenente foto e video che rappresentano un dolce ricordo della brevissima vita del piccolo Gabriele è stato rubato da ladri entrati furtivamente in casa. I genitori del bambino hanno lanciato un accorato appello tramite social per riuscire a ...

Spara in aria per spaventare i ladri che però lo picchiano e Gli rubano la pistola : Spara un colpo in aria per intimorire due ladri che hanno preso di mira la villetta del vicino, ma, dopo una colluttazione in giardino, viene disarmato e colpito. I due poi si danno alla fuga impossessandosi della pistola. E' accaduto nella sera dell'11 gennaio a Opicina-Trieste. L'uomo è stato ferito in modo non grave. Sul posto è intervenuta la polizia. Indagini sono in corso per accertare la dinamica ...

Ladri rubano hard disk con foto e video del fiGlio morto : appello social per recuperarlo : Una donna di Biella ha lanciato un appello sui social network per chiedere che le venga restituito un hard disk in cui erano custodite le foto e i video del figlio morto 6 anni fa.Continua a leggere

Biella - i ladri le rubano l'hard disk con le foto del fiGlio morto : appello social per recuperarlo : Gabriele, due anni, morì dopo che un adulto lo aveva lanciato in aria per gioco. La madre: "Tenetevi i soldi e gli orologi ma restituitemi la cosa più cara che avevo"

Da Camerino a Lecce per accompagnare il fiGlio - parcheggia l'auto vicino al Cimitero ma la rubano. All'interno farmaci e documenti : Brutta avventura per due coniugi marchigiani che subiscono il furto dell'auto a due passi dal centro di Lecce. L'appello ai ladri.

Bologna - “siamo amici di sua fiGlia” : entrano in casa e rubano all’anziana 13mila euro : Alla periferia di Bologna una donna di ottanta anni ha denunciato di essere stata raggirata e derubata in casa di circa tredicimila euro tra contanti e gioielli. A imbrogliarla due uomini che hanno bussato alla sua porta: uno dei due si è presentato come un caro amico della figlia e ha ottenuto la sua fiducia.Continua a leggere