Dalla Juve favorita in Champions al caso Icardi | a tutto Del Piero | “i bianconeri hanno

Il Napoli e il problema del gol perduto. Ancelotti a -13 Dalla Juve e a -10 da Sarri : A 13 punti dalla Juve, ma soprattutto a 10 dal Napoli di Sarri edizione 2017/18, Carlo Ancelotti è costretto a fare i conti con un bilancio in rosso e con un campionato già archiviato prima della ...

Il Toro ferma il Napoli e fa un favore alla Juve. Gli azzurri piombano a -13 Dalla capolista : Al San Paolo il Napoli di Ancelotti sbatte contro il Torino dell’ex Mazzarri. I granata si rivelano avversario ostico, capace di impedire ai partenopei una fluida e efficace impostazione della manovra. A fronte di un gran possesso palla Il Napoli, infatti, non crea grandi occasioni da goal. Dopo un

Juve - Dybala può partire Dalla panchina contro l'Atletico : Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , infatti, Massimiliano Allegri potrebbe preferire Federico Bernardeschi per una questione di equilibrio tattico , al fianco degli inamovibili ...

Liga : Atletico Madrid distratto Dalla Juve - basta Griezmann con il Rayo Vallecano : Madrid - Un Atletico Madrid tutt'altro che convincente si impone in trasferta sul Rayo Vallecano . Ai Colchoneros basta un gol di Griezmann nella ripresa. Prestazione davvero poco brillante per gli ...

Dalla Juve ottimi segnali in vista della Champions : Tre reti, un risultato rotondo nell’anticipo. I bianconeri liquidano facilmente la pratica Frosinone e si proiettano così galvanizzati verso la

Juventus - Allegri : "Torna Dybala. Chiellini forse parte Dalla panchina" : Il turnover può attendere. Cristiano Ronaldo sarà titolare anche contro il Frosinone, a cinque giorni dalla sfida di Champions con l'Atletico Madrid, e Massimiliano Allegri testerà anche la condizione ...

De Ligt-Juventus - bianconeri in vantaggio : il Barça si ritira Dalla corsa : DE Ligt-Juventus – L’andata degli ottavi di Champions League, contro il Real Madrid campione in carica, rappresenterà un test importante per il centrale dell’Ajax, tra i gioielli più corteggiati del mercato internazionale. Matthijs de Ligt affronta questa sera la sfida forse più importante della sua giovane carriera. Ad osservarlo con attenzione ci sarà anche la Juventus, che lo […] More

Zidane-Juventus - Dalla Spagna : Allegri verso Madrid e Zizou a Torino : Zidane-Juventus – Florentino Pérez è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: Santiago Solari è riuscito a rilanciare il Real Madrid dopo una prima parte di stagione complicata, ma il presidente punta un profilo più esperto per la panchina. Leggi anche: Juventus-Frosinone streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Zidane-Juventus, Allegri la chiave Secondo Don Balón, […] More

Juventus - l’arte dei parametro zero : dal 2011 colpi a raffica Dalla lista svincolati : Juventus abile nell’acquistare calciatori a parametro zero e valorizzarli, emblematico il caso di Paul Pogba La Juventus ha ufficializzato nelle scorse ore l’acquisto di Aaron Ramsey, centrocampista di ottima qualità che darà nuove soluzioni a mister Max Allegri. Il gallese arriverà a parametro zero, proseguendo in una tradizione bianconera che va avanti dal 2011. Tanti i calciatori di spessore giunti alla Juventus, a partire ...

Inter e Milan fuori Dalla top 10 di club più importanti del mondo : la Juve... : Secondo una classifica stilata da France Football , è il Real Madrid il club più importante del mondo. Le Merengues guidano davanti a Barcellona , Manchester United e Bayern Monaco . Solo quarta la Juventus , mentre non figurano nella top 10 Inter e Milan .

Juve - dove lo metti Ramsey? Tutte le soluzioni date Dalla duttilità del gallese : Juventus, con l’arrivo di Ramsey si aprono nuove soluzioni tattiche per una squadra già ampiamente ricca di centrocampisti di qualità La Juventus ha ufficializzato nella serata di ieri l’acquisto di Aaron Ramsey, centrocampista gallese che in estate arriverà in bianconero a parametro zero dall’Arsenal. I tifosi adesso si domandano in quale posizione potrebbe giocare il nuovo acquisto e la risposta non è certo semplice ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Verona 2-0 - Sabatino e Fusetti portano le rossonere a -2 Dalla Juventus : La sedicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019 è andata in archivio con il posticipo domenicale tra il Milan e l’Hellas Verona che si sono affrontate al “Vismara” di Milano. Le ragazze di Carolina Morace hanno saputo approfittare puntualmente del mezzo passo falso della Juventus contro l’Atalanta Mozzanica ottenendo la vittoria 2-0 contro le scaligere. Un successo che proietta le meneghine a -2 ...

LIVE Sassuolo-Juventus - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : bianconeri per uscire Dalla crisi in Emilia : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato ...

Casemiro-Juventus - Dalla Spagna son sicuri : Paratici tratta col Real Madrid : Casemiro-Juventus – Il Real Madrid è una polveriera. I metodi dell’allenatore Santiago Solari, subentrato a stagione in corso a Julen Lopetegui, fanno discutere e le voci su possibili addii a fine stagione si moltiplicano. Il caso più eclatante è quello di Isco, 26enne centrocampista ormai ai margini del progetto tecnico dei castigliani. E sulle sue tracce ci sono diversi top […] More