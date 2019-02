Caso Diciotti | votazione in corso | Salvini | Di Maio è una persona

Caso Diciotti - Gasparri : 'Voto in Giunta in due ore con scrutinio palese' : Maurizio Gasparri , senatore di Forza Italia e presidente della Giunta per le Immunità, ha spiegato le fasi del voto istruttorio che martedì deciderà se autorizzare il processo contro Salvini , ...

Tutto quello che c’è da sapere sul Caso Diciotti : Il 19 marzo la giunta del senato deciderà se dare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’interno accusato di sequestro di persona aggravato. Leggi

Diciotti - Travaglio smascherato : scoppia il "Caso Raggi" - cos'hanno pubblicato per inguaiare Di Maio e Salvini : Nel M5s scoppia il caso Marco Travaglio. Ci mancava solo il direttore del Fatto quotidiano, l'organo di stampa più filo-grillino d'Italia, a creare scompiglio intorno a Luigi Di Maio. Lunedì mattina il Fatto è andato in edicola in assetto da guerra. Contro Matteo Salvini, ovviamente. L'editoriale de

Caso Diciotti - ansia da Rousseau : Luigi Di Maio dice che sosterrà l'esito della consultazione fra gli iscritti ma avverte quasi minaccioso che "poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità" violando il silenzio elettorale nel giorno in cui il Movimento 5 stelle vota su Rousseau cosa farsene di Matteo Salvini.Può sembrare bizzarro e paradossale definire così la mossa del capo politico, ma cosa c'è di più paradossale di una ...

Caso Diciotti : Procura Catania valuta richiesta archiviazione per Conte e Di Maio : Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro è già al lavoro sul fascicolo aperto sabato sugli atti inviati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato con la memoria del vicepremier Matteo Salvini e le 'autodenunce' del premier Giusepp

Caso Diciotti : abbiamo criticato chiunque e ora facciamo lo stesso? Cari amici M5s - restiamo coerenti : di Derek Oggi si vota su Rousseau per decidere se far processare Salvini. Sì, No, Boh… ancora non ho capito come è posto il quesito, ma la risposta è semplice. Ed è “Sì, facciamo processare Salvini” (quindi forse dovrò votare No). Perché? Sono più di dieci anni che ci battiamo contro l’immunità quindi solo questo sarebbe un motivo valido; pura e semplice coerenza. abbiamo criticato la qualunque per mancanza di coerenza e poi facciamo ...

Caso Diciotti : indagati anche Conte - Di Maio e Toninelli : Diciotti, Tribunale vuole indagare Salvini per abuso di potere Le determinazioni assunte sono riconducibili a una linea di politica sull'immigrazione che ho condiviso con tutti i ministri ...

Caso Diciotti - la piattaforma Rousseau e il M5s un po’ confuso : Lo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiSì, no, ni. Gli elettori Cinquestelle sono stati chiamati a esprimere online il loro parere sul Caso Diciotti e l’affaire Salvini, ma il sistema è andato in tilt e ci sono stati dei ritardi. ...

Matteo Renzi lo annuncia - voterà “SI” contro Salvini per il Caso Diciotti : Matteo Renzi non si nasconde e annuncia cosa voterà per la questione Salvini-Diciotti Il caso Diciotti comincia ad agitare sempre di più la politica italiana e i risultati del voto sulla piattaforma Rousseau potrebbero aprire scenari sconosciuti finora come ad esemprio una vera e propria crisi di governo che può mettere sulla graticola il Movimento … L'articolo Matteo Renzi lo annuncia, voterà “SI” contro Salvini per il caso ...

Caso Diciotti - la consultazione su Rousseau : in Rete il no della base : «È allarmante che non si abbia il coraggio di prendere una decisione politica», aggiunge. le regole 18 febbraio 2019 Referendum sulla Diciotti: «Chi volete libero, Gesù o Barabba?» L'uscita del ...

Caso Diciotti - il voto online dei 5 stelle oggi su Salvini : diretta | Sky Tg24 | : Gli iscritti al Movimento possono votare fino alle 20 sulla piattaforma Rousseau. Dopo le polemiche cambia il quesito. Il ministro dell'Interno: "Italiani sanno che ho agito per il loro bene". La ...

Raggi - Appendino e Nogarin : 'Caso Diciotti? Ci si difende nei processi' - In corso il referendum online : Nel giorno in cui gli iscritti al M5s sono chiamati a votare su Rousseau sull'eventuale autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini , per il caso Diciotti , tre ...

Caso Diciotti : il M5s e quel quesito pro-Salvini su Rousseau : Dopo mesi di discussioni sulle responsabilità di Salvini nell’affaire Diciotti, è finalmente arrivato il giorno della verità. Il ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale per aver, nell’agosto scorso, dato ordine di non far sbarcare i migranti che si trovavano a bordo della nave militare italiana. Il processo nei suoi confronti dipende dalla posizione che prenderanno domani i ...

Virginia Raggi sta con DI Maio sul Caso Diciotti : "Ingigantite mie parole su caso Diciotti. Chiariamo subito un punto: sostegno pieno alla linea scelta da Luigi Di Maio". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Twitter a proposito di quanto scritto sul Fatto Quotidiano sul caso Diciotti. Sulla questione sono intervenuti anche il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino."Io non dico agli altri che cosa debbano fare - aveva scritto Raggi. ...