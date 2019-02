Aveva ancora la refurtiva nascosta in casa | 40enne nei guai per furto aggravato

Morto l’uomo più vecchio del mondo - Aveva 113 anni : ancora in vita la donna più vecchia - con i suoi 116 anni : E’ Morto in Giappone Masazo Nonaka, che con i suoi 113 anni d’età era considerato l’uomo più vecchio del mondo: l’anziano, che ormai viveva su una sedia a rotelle, amava assistere ai combattimento di sumo in tv, leggeva i giornali tutti i giorni e faceva il bagno una volta a settimana in una vasca di acque termali. Masazo è Morto nel sonno. “Siamo addolorati per la perdita di questa grande figura: ieri stava come ...