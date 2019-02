Pallavolo – Ottava vittoria consecutiva per la Revivre Axopower Milano | Siena ko 3-1

sportfair

(Di domenica 17 febbraio 2019) Ottovolante, battutaper 3-1. Ottavo successo consecutivo per lache raggiunge Modena a quota 42 in classifica E sono otto! Lacentra l’nel girone di ritorno e si impone per 3-1 sull’Emma Villasal termine di quasi due ore di gioco. È stata partita vera quella andata in scena nell’impianto varesotto, dove le due squadre hanno messo in campo un grande spettacolo pallavolistico con l’intento di dare seguito ai rispettivi obiettivi stagionali.si è dimostrata più volitiva diper portare a casa il successo pieno che lanciano la formazione di coach Giani a quota 42 punti, in coabitazione con Modena che domani sarà impegnata in trasferta a Civitanova.L’obiettivo, alla vigilia del match, era quello di non sottovalutare l’avversario e i valori in campo sul taraflex del ...