Inter-Samp | è 2-1

Inter-Sampdoria 2-1 - Serie A : partita pazza - tre gol in cinque minuti e Nainggolan la risolve : L’Inter ha sconfitto la Sampdoria per 2-1 nel match valido per la 24^ giornata della Serie A, i nerazzurri sono riusciti a conquistare il secondo successo consecutivo in campionato e rafforzano il terzo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sul Milan. Ossigeno per i meneghini che riescono a fare risultato nel pieno del caso Icardi e mettono ko gli arrembanti blucerchiati, ora scivolati in decima posizione ma sempre in lizza ...

VIDEO Inter-Sampdoria 2-1 - Highlights - gol e sintesi. Tre reti in cinque minuti - Nainggolan decisivo! : L’inter ha sconfitto la Sampdoria per 2-1 nel match valido per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio, i nerazzurri hanno infilato la seconda vittoria consecutiva in campionato e si confermano al terzo posto in classifica. Tutto si è deciso nell’arco di tre minuti: al 73′ Perisic si inventa una fantastica azione personale sulla sinistra, la mette in mezzo e D’Ambrosio insacca, al 75′ la Sampdoria pareggia ...

