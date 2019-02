Gazzetta | Mertens potrebbe non rientrare più nei piani de Napoli

La Gazzetta boccia Mertens : “Il peggiore. Sbaglia tutto” : Dries Mertens è il bocciato numero uno per la Gazzetta dello Sport. Decisamente più di Milik che ha il solo torto di aver fallito la palla gol in pieno recupero. Ma nel primo tempo, a Sbagliare due clamorose palle gol, è stato Dries Mertens. La Gazzetta rifila al belga 4,5 in pagella: “Dove e` finito il bomber inventato da Sarri che lottava per il titolo di capo cannoniere in A? Contro la Viola Sbaglia di tutto e di piu`”. Il Corriere dello ...

Gazzetta : “Ancelotti tradito dai suoi - molli Insigne e Mertens” : Ecco stralci dell’analisi della partita della Gazzetta, a firma Luigi Garlando “Ancelotti tradito. Non puo` essere invece soddisfatto Ance­lotti che ha spinto in avanti il Napoli in tutti i modi: con una formazione coraggiosa, con cambi offensivi ma la squadra, pigra, non ha raccolto il mes­saggio. Esempla­re la prestazione molle di Insigne e Mertens. Dovevano essere le scintille di un in­cendio, invece il Napoli ha rosola­to possesso ...