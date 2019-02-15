Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SEMPRE MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTRNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA POI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA DEL MARE ALTRI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA MIGLIORA SENSIBILMENTE LA SITUAZIOEN SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI PER IL TRAFFICO INTENSO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ITNERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E TRA PONTINA E Roma-FIUMICINO ALTRE CODE IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA E PIU’ AVANTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA NON ACCDENNANO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTRIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, E TRA BUFALOTTA E TTIBURTINA ANCHE IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI CODE TRA PRENESTINA E A24 FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAELE EST, IN DIREZIONE CENTRO PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PER PONTINA E AURELIA, E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LAURENTINA; SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LATUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER L’INTERO TRATTO STRADALE COMPRESO TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LATUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA A24, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO Roma. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE A RIETI SU VIALE LIONELLO MATTEUCCI E VIALE CESARE VERANI, E A VITERBO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 10 | 30
Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 10:30 (Di venerdì 15 febbraio 2019) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARA DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CIRCOLazioNE SCORREVOLE, AL MOMENTO SULLA Roma-FIUMICINO MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO ANCORA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, A SEGUIRE TR DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA, POI RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E Roma-FIUMICINO SULLA VIA SLARIA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO A VITERBO, QUI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PORTA RomaNA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANDIAMO A RIETIDOVE SONO SEGNALATI DEI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA, TRA VIA BELVEDERE E VIA MATTEOTTI, IN ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 10:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 15-02-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50… -
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