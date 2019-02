Umberto Bossi ricoverato in ospedale | è stabile e reattivo

Varese. Umberto Bossi è stabile - reattivo e ricoverato nel reparto di Rianimazione : Il Seantur si trova ricoverato da ieri all’ospedale Circolo di Varese. “Sta meglio, si è scongiurato quello che si temeva,

Umberto Bossi - il direttore dell’ospedale : “È stabile e reattivo. In programma altri accertamenti neurologici” : Umberto Bossi è stabile, reattivo e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Circolo di Varese. Per volere della famiglia viene mantenuto riserbo sui particolari di quanto accaduto. Lo ha dichiarato ai cronisti radunati davanti all’ospedale il direttore sanitario dell’ospedale Lorenzo Maggioli, comparso accanto al figlio del senatùr Renzi. Bossi è stato A è stato ricoverato ieri all’ospedale di Varese dopo ...

Umberto Bossi sta meglio - nessun danno neurologico. Il figlio : "Papà è un guerriero" : "Umberto Bossi sta meglio. Non ha riportato nessun danno neurologico". A dare notizie sullo stato di salute del fondatore della Lega, che da giovedì si trova ricoverato in ospedale per un malore, è il ...

Speculazioni con la bufala di Umberto Bossi morto : precisazioni dopo il suo ricovero : Non poteva mancare la speculazione in Rete in queste ore, con alcune testate che hanno giocato sul titolo "Umberto Bossi morto". L'ex leader della Lega, infatti, da ieri risulta ricoverato a causa di una caduta in casa e, al dì là della preoccupazione scaturita dalle prime notizie emerse nel tardo pomeriggio di ieri, al momento non sarebbe in pericolo di vita. A distanza di poche settimane dalla fake news su Gabriel Garko, dunque, tocca ...

Malore in casa per Umberto Bossi : trasportato in ospedale in elicottero : 20.00 - Circolano indiscrezioni contrastanti sulle cause del Malore che ha colpito oggi pomeriggio Umberto Bossi. Fonti della Lega parlano addirittura di una caduta accidentale, altre riferiscono di una crisi epilettica. Repubblica sostiene che una prima angiotac al cervello non avrebbe fatto emergere tracce di emorragia, ma nessuno si sbilancia sulle reali condizioni del fondatore della Lega, rimandando il tutto al prossimo bollettino ...

Umberto Bossi - dopo il malore “non è in pericolo di vita” : fonti della Lega rassicurano sulle condizioni del Senatur : “Ha passato una notte tranquilla. Non è in pericolo di vita“. A dirlo sono fonti della Lega che rassicurano sulle condizioni di salute del 77enne fondatore del Carroccio, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Circolo di Varese dopo il malore accusato giovedì mentre si trovava nella sua casa di Gemonio. “Papà come sempre è un guerriero”, ha fatto sapere il figlio Renzo Bossi, sottolineando che lui e la sua ...

Umberto Bossi in rianimazione - oggi nuovi esami. Il figlio Renzo : "Mio padre è sempre un guerriero" : Prima notte in ospedale per il Senatur dopo il malore in casa di ieri pomeriggio. Forse un attacco epilettico, ma oggi sono previsti nuovi controlli

Umberto Bossi - l'indiscrezione dall'ospedale : non un ictus ma crisi epilettica. Le condizioni restano gravi : restano gravi le condizioni di Umberto Bossi, ricoverato nell'ospedale Circolo di Varese in seguito a una caduta nella sua abitazione a Gemonio, dove ha sbattuto violentemente la testa. Bossi, 77 anni e fondatore della Lega Nord, è arrivato in elisoccorso in ospedale nel pomeriggio di giovedì 14 feb