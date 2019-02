Tav | Mit | fattiva interlocuzione con Ue per usare fondi al meglio

Tav - Mit : Fattiva interlocuzione con Ue - usare fondi al meglio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Mit corregge : Penale scioglimento contratti tra 130 e 400 mln : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Mit corregge penale stop contratti : 18.19 La penale da pagare a titolo di risarcimento per lo scioglimento dei contratti relativi alla Tav si aggirerebbe tra i 130e i 400 milioni. Lo precisa il ministero dei Trasporti, secondo il quale nelle conclusioni dell'analisi costi-benefici c'é "un errore materiale macroscopico che determina un eventuale costo di uscita dall'opera abnorme rispetto alla realtà". La percentuale (tra 10-30%)"non va parametrata sul costo totale dell'opera, ma ...

Tav - Molinari - Lega - : analisi non è il Vangelo - Comitato francese : dossier troppo di parte : Si delinea uno scenario che rischia di penalizzare pesantemente l'economia, lo sviluppo e la condizione ambientale delle nostre regioni - sottolinea il governatore -. Ora il governo si assuma la ...

Tav - Fico : Mit invii prima possibile analisi costi in Parlamento : Roma, 12 feb., askanews, - 'Al di fuori dell'obbligo giuridico o meno del ministero, i documenti vanno sottoposti il prima possibile alle aule parlamentari. Questo è da sempre il mio intento e la mia ...

Costi-benefici della Tav - il testo integrale dell'analisi del Mit : Secondo il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli quella pubblicata dal ministero da lui presieduto, che boccia di fatto l'opera, anche se la decisione sulla prosecuzione sarà politica,, è «la prima ...

Tav : arriva il dossier costi-benefici. Mit : 'Redditività fortemente negativa' : E' terminata l'attesa per conoscere l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione commissionata dal governo. Sul sito del ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato il testo. "L'analisi - ...

L’analisi costi – benefici sulla Tav del MIT boccia il progetto : “Spreco di denaro pubblico” : L'analisi costi benefici sulla Torino - Lione è stata resa pubblica dal ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. La relazione finale indica che, anche nel migliore dei casi, i costi sarebbero superiori ai benefici per almeno 5,7 miliardi di euro. Non è possibile invece determinare con precisione quali saranno i costi per un eventuale "scioglimento" dell'opera, ma si parla di una somma superiore al miliardo di euro.Continua a leggere

«Tav bocciata per il calo delle accise». Il Mit : 6 miliardi di minori entrate se verrà fatta : ROMA E? il d-day per la Tav. Questa mattina, salvo ripensamenti dell?ultima ora, l?analisi costi benefici elaborata dalla commissione voluta da Danilo Toninelli verrà messa...

Tav - oggi sul web il Mit svela l'analisi costi-benefici - : Lo annuncia il ministro Toninelli: "Finalmente potrà partire un dibattito pubblico". Sembra scontato il no dello studio all'Alta velocità Torino-Lione. Resta lo scontro politico: "C'è bisogno di ...

'Tav bocciata per il calo delle accise'. Il Mit : 6 miliardi di minori entrate se verrà fatta : IL MONDO ACCADEMICO Oltre al mondo accademico, a smontare il dossier ci ha pensato anche la Lega che in una contro analisi riservata affidata a tecnici indipendenti sostiene che non completare la Tav ...

'Tav bocciata per il calo delle accise'. Il Mit : 6 miliardi di minori entrate se verrà fatta : IL MONDO ACCADEMICO Oltre al mondo accademico, a smontare il dossier ci ha pensato anche la Lega che in una contro analisi riservata affidata a tecnici indipendenti sostiene che non completare la Tav ...

Tav - arriva l'analisi costi-benefici. Toninelli : "A Di Maio e Salvini - domani su sito Mit" : Conto alla rovescia per conoscere i contenuti dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione , tema sempre più chiave per i 5 Stelle dopo il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo . "domani ...

Tav - la commissione del Mit si divide : contestato il 'no' : ROMA C'è chi dice no alla commissione del Mit che ha redatto il dossier sulla Tav. E non si tratta del fronte del Nord o degli esponenti del mondo industriale; e nemmeno delle madamin che hanno organizzato a Torino le manifestazioni a favore del completamento dell'opera. A non condividere le conclusioni è uno dei membri della commissione, ...