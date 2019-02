Melograno | speranza contro i tumori infantili

Un Melograno alla Luiss per dare speranza contro i tumori infantili : Roma, 15 feb., askanews, - La Luiss Guido Carli scende in campo al fianco dell'associazione Peter Pan Onlus, in occasione della XVIII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, mettendo a dimora ...

Malattie infiammatorie croniche intestinali : dal Melograno una speranza di cura : Sono milioni nel mondo le persone colpite da Malattie infiammatorie croniche intestinali, cioè morbo di Crohn e colite ulcerosa. Solo in Italia circa 200mila. Una speranza anche di migliori cure in futuro arriva da una nuova ricerca guidata dall’Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine (inStem)di Bangalore, in India, e dall’Università di Louisville, negli Usa: individua la chiave per contrastare queste patologie in ...