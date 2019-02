La via dei Colori | spettacolo didattico sulla Riserva di Biosfera Unesco al

Ufficiali le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e gli appuntamenti instore : al via la prevendita dei biglietti : Annunciate le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e quelle degli appuntamenti instore in partenza con l'uscita dell'album. Sono usciti dall'ultimo Sanremo da terzi su un podio sorprendente e contestato, ora incontrano il pubblico per promuovere il loro nuovo album: le date instore de Il Volo per Musica partono il 22 febbraio da Milano, nel giorno del lancio del nuovo album, per poi girare i negozi di dischi delle principali città ...

Al via il tour dei Negramaro : Lele sul palco a sorpresa : Al via con un concerto tutto-esaurito al RDS Stadium di Rimini l'Amore Che Torni tour Indoor 2019 dei Negramaro. Con tanto di sorpresa: Lele Spedicato, che non parteciperà al tour mentre affronta la ...

viaggio nel deposito della storia : dalle auto dei vip agli hot dog : I «ricordi» di cronaca stanno lasciando lo spazio ad altri «ricordi». La Cittadella degli Archivi avanza e con i suoi faldoni occupa quelli che un tempo erano gli spazi destinati agli oggetti della «...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Porto-Roma - al via la vendita libera dei biglietti : tagliandi a 50 euro : Porto-Roma biglietti. La Roma ha brillantemente vinto la gara di andata contro il Porto trascinata da una doppietta di Nicolò Zaniolo, ormai sempre più apprezzato da tutti gli addetti ai lavori. La vittoria per 2-1 in casa non lascia però del tutto tranquilli i giallorossi che hanno la necessità di fare bene in trasferta se […] L'articolo Porto-Roma, al via la vendita libera dei biglietti: tagliandi a 50 euro è stato realizzato da Calcio e ...

La protesta dei biologi dell’università di Pavia contro il presidente NoVax : L’aula Scarpa dell’università di Pavia (foto: Getty Images) Niente esame di stato per gli aspiranti biologi di Pavia. L’università del capoluogo lombardo ha deciso di sospendere la sessione per protestare contro le posizioni NoVax del presidente dell’Ordine nazionale della categoria, Vincenzo D’Anna. Il riferimento è alla decisione del presidente di finanziare un’analisi dell’associazione Corvelva – la ...

Roberto Saviano - Festival di Berlino : red carpet di La paranza dei bambini : Ma tutto il mondo è così, oggi. 'La paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi: nei cinema dal 13 febbraio Claudio Giovannesi, da romano che effetto ti ha fatto? Nel centro storico di Napoli c'è ...

Il riscaldamento globale si porterà via un terzo dei ghiacciai dell'Himalaya : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Venezia - Ministero dei Trasporti : via le grandi navi dalla laguna : Venezia, Ministero dei Trasporti: via le grandi navi dalla laguna "Unità d'intenti" tra Governo e rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche. Già da luglio scorso un algoritmo ha permesso di ridurre il passaggio di grandi navi del 10-15% Parole chiave: ...

Milano. Moncler fa rivivere gli spazi dei Magazzini Raccordati di via Ferrante Aporti : Moncler, con il patrocinio del Comune di Milano, fa rivivere gli spazi dei Magazzini Raccordati di Via Ferrante Aporti, aprendo

