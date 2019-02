Italia-Francia | arriva l’invito di Macron E Mattarella accetta | andrà a Parigi

Italia-Francia - Mattarella riceve l'ambasciatore Masset e accetta l'invito di Macron : Il caso sembra definitivamente chiuso. E il ruolo fondamentale, nella soluzione della crisi tra Francia e Italia, è stato giocato da Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Svizzera e Norvegia in testa - Italia terza con la Francia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Italia-Francia - pace fatta : ci pensa Mattarella : L'ambasciatore Masset è tornato a Roma 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni: sembrano distendersi, dopo...

Crisi Italia-Francia : l'ambasciatore Masset si rinsedia nella sede di Roma : l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, a quanto si apprende è arrivato a Roma. Masset è tornato nella capitale 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni. Il suo rientro ...

Italia-Francia a Nizza in segno amicizia : ANSA, - PARIGI, 15 FEB - "Non voglio fare ingerenze nel dibattito tra governo italiano e governo francese, ma voglio dire molto chiaramente che nei settori della cultura, dell'economia, dell'industria, nel campo sociale o nel campo sportivo abbiamo una storia condivisa: siamo le due sorelle della latinità affacciate sulle sponde del Mediterraneo. Nulla intaccherà le nostre ...

Francia e Commissione Ue in pressing sull'Italia : "Decidere ora sulla Tav" : Il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne, invita il governo italiano a prendere "ora" una decisione sulla Torino-Lione. "La Francia rispetta la scelta dei nostri partner italiani di prendersi del tempo - afferma la ministra su Le Figaro.fr, sito web del noto quotidiano parigino - ma oggi diciamo chiaramente che c'è bisogno che questa decisione arrivi. In ballo ci sono importanti finanziamenti europei che non possiamo ...

Tav - come può aumentare gli 81 miliardi di scambi commerciali Italia-Francia : La Francia è il secondo partner mondiale per l’export made in Italy. Nel 2017 ha comprato beni per oltre 46 miliardi, nel 2018 la cifra potrebbe salire a 48. L’interscambio supera gli 81 miliardi e la bilancia commerciale è in favore dell’Italia. Le merci oggi viaggiano per il 93% su strada, anche perché la linee esistente è satura ...

Sul valico tra Italia e Francia - dove si fa la guerra sulle vite dei migranti : Ogni notte decine di africani attraversano il Monginevro al gelo. Una rete di volontari e locali salva loro la vita. Ma i francesi sguinzagliano i cani sulla neve e i ragazzi vengono inseguiti, morsi e poi restituiti all’Italia

Italia-Francia - una «partita» da 81 miliardi. Che potrebbe crescere con la Tav : La Francia è il secondo partner mondiale per l’export made in Italy. Nel 2017 ha comprato beni per oltre 46 miliardi, nel 2018 la cifra potrebbe salire a 48. L’interscambio supera gli 81 miliardi e la bilancia commerciale è in favore dell’Italia. Le merci oggi viaggiano per il 93% su strada, anche perché la linee esistente è satura. ...