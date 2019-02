cosacucino.myblog

: RT @alexiattoni: È davvero un peccato che poche mele marce debbano rovinare l'immagine di un partito la cui leader è così benevola verso i… - vale26bi74 : RT @alexiattoni: È davvero un peccato che poche mele marce debbano rovinare l'immagine di un partito la cui leader è così benevola verso i… - rossella8103 : FRITTELLE di MELE e LIMONE ?? Un IMPASTO SOFFICISSIMO che si cuoce soltanto! *RICETTA QUI?? - latascadestra : Nonna mi ha appena fatto le frittelle di mele. 'Tieni amore, il mio regalo di San Valentino'. ?? #SanValentino -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)diIl Carnevale bussa alle porte! Ledisono un dolce tipico del Trentino, fatte con pochi ingredienti, sani e genuini, di cui il territorio è ricco. Ingrediente principale sono, naturalmente, le. Occorrono leRenetta o le dolcissimeGolden. D’altronde, in Trentino, lesono le regine di tante vallate.Ingredienti5 cucchiai colmi di farina 00 3Renetta o Golden 200 ml di latte 2 uova intere mezza bustina di lievito per dolci 2 cucchiai colmi di zucchero 1 limone q.b zucchero a velo q.b. cannella Olio di arachidi q.b. Prepariamo la pastella mettendo in un contenitore farina, zucchero e lievito. Aggiungiamo le uova e con una frusta mescoliamo bene. Incorporiamo il latte e formiamo una pastella corposa. (se dovesse risultare troppo liquida aggiungiamo poca farina). Mettiamo a riposare 30 minuti in frigorifero. Sbucciamo le ...