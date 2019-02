Coppa Italia basket 2019 | il programma delle partite di oggi 15 febbraio Orari e come

Avellino-Brindisi - Coppa Italia basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La Final Eight di Coppa Italia 2019 ha già subito regalato grandi emozioni e colpi di scena, come l’eliminazione dell’Olimpia Milano per mano della Virtus Bologna. Oggi si completa il quadro delle squadre semifinaliste ed in programma stasera c’è il match tra la Sidigas Avellino e la Happy Casa Brindisi. Una sfida molto interessante e dal pronostico abbastanza incerto. Potrebbe davvero essere un’altra partita che si ...

Venezia-Sassari - Coppa Italia basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La seconda giornata dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019 si apre con la sfida tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, due squadre che vivono un momento non proprio esaltante della stagione. La Reyer, infatti, dopo un inizio di annata scoppiettante, sta incontrando delle difficoltà e domenica scorsa è caduta al Taliercio dopo un supplementare contro Trento. Benché il secondo posto dietro Milano rimanga intatto, ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Basket - Coppa Italia : Milano va fuori! Bologna passa col brivido : Bologna-Milano 86-84 Splendida Virtus. Bologna, con una prova difensiva eccezionale, trascinata poi dal miglior Taylor della stagione, toglie a Milano l'obiettivo del triplete. Ma il finale di partita ...

Basket - Coppa Italia : Cremona batte Varese ed è in semifinale : Cremona-Varese 82-73 La Vanoli è la prima semifinalista delle F8 di Firenze. La squadra di coach Sacchetti vince il derbino con Varese, una partita che non sarà ricordata nella storia di questa ...

Basket - Coppa Italia : incubo Milano La Virtus Bologna torna grande : Aveva vissuto un incubo, un anno fa, facendosi prendere a pallate da Cantù , ha rivissuto un orribile déjà vu, ieri sera, mostrando di nuovo il suo lato peggiore. Eliminata nei quarti di Coppa Italia, ...

Bologna-Cremona - Semifinale Coppa Italia basket 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Una sorprendente serata di Firenze ha eliminato l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano dalla Coppa Italia 2019: in Semifinale, alle Final Eight, ci va la Virtus Bologna, che affronterà la Vanoli Cremona. Dopo che le V nere hanno rischiato di divorarsi un vantaggio di otto punti in pochissimi e concitatissimi secondi nel finale di gara, in cui Jeff Brooks ha scagliato il tiro dell’overtime fuori tempo massimo, adesso l’ostacolo ...

Basket - Final Eight di Coppa Italia 2019 : Bologna compie l’impresa - Milano ancora eliminata ai quarti : La Virtus Bologna compie una grande impresa ed è la seconda semiFinalista delle Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Sacripanti elimina l’Olimpia Milano, battendola 86-84 al termine di un Finale di partita semplicemente pazzesco, con Bologna che per poco non si suicida e con Milano che sfiora per un nulla i supplementari ed invece esce ancora una volta ai quarti di Finale proprio come lo scorso anno contro Cantù E’ la grande ...

Basket - Coppa Italia : Bologna elimina Milano - ora sfiderà Cremona : Al Nelson Mandela Forum di Firenze la Virtus Bologna batte 86-84 l' Olimpia Milano e si qualifica alle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia, dove affronterà Cremona. Protagonista assoluto è ...

Basket - Final Eight Coppa Italia – Olimpia Milano eliminata! Taylor trascina la Virtus Bologna al successo : Olimpia Milano ko al primo turno delle Final Eight di Coppa Italia: Taylor firma 23 punti e trascina la Virtus Bologna al successo Dopo la vittoria di Cremona su Varese, lo spettacolo del Basket Italiano prosegue con la seconda sfida delle Final Eight di Coppa Italia, la gara del Mediolanum Forum tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Un match davvero interessante, giocato sul filo di lana per l’intero arco della gara con Milano che parte ...

Basket - Coppa Italia : Cremona vince il derby con Varese e vola in semifinale : FIRENZE - Trascinata da Crawford , 22 punti, e Saunders , 20, , Cremona vince , 82-73, il derby lombardo con Varese e approda in semifinale di Coppa Italia. La Vanoli parte di slancio grazie alle ...

Tennis - Coppa Davis : all'Italia toccano Usa e Canada : Saranno Stati Uniti, testa di serie, e Canada le avversarie dell'Italia nel gruppo F delle finali del World Group della Coppa Davis 2019, prima edizione della manifestazione con il nuovo format, in ...

Il Giardini Naxos sfiora l'impresa - eliminato dalla Coppa Italia Promozione - non basta Varrica. : Turno infrasettimanale in Promozione con la disputa delle gare di ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Accedono alle semifinali: Ragusa, Salemi, Kamarat e Sporting Pedara, eliminate le tre ...