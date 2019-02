Campania fa richiesta di autonomia

Anche la Campania sceglie l’Autonomia - De Luca formalizza richiesta : La Regione Campania ha formalizza to la richiesta di autonomia differenziata inviando una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad annunciarlo è lo stesso governatore campano, Vincenzo De Luca : "Oggi formalizziamo la richiesta di autonomia differenziata Anche per la Campania , augurandoci che rispondano". La richiesta fa seguito a quella già inviata in passato con la quale la Regione chiedeva di essere coinvolta al tavolo delle ...

Autonomie - Vincenzo De Luca : "Oggi formalizzo la richiesta per la Campania" : "Oggi formalizziamo con una lettera al Presidente del Consiglio la richiesta di autonomia differenziata anche per la Campania". L'annuncio di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, fa seguito alla richiesta già mandata in precedenza, con la quale chiedeva per la regione il coinvolgimento al tavolo delle Autonomie."Abbiamo chiesto un mese fa di essere associati alla discussione che riguarda il Veneto, la Lombardia e l'Emilia ...