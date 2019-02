Tessera sanitaria scaduta o smarrita - come richiedere il duplicato : Tessera sanitaria scaduta o smarrita, come richiedere il duplicato duplicato Tessera sanitaria 2019 Per avere il duplicato di una Tessera sanitaria smarrita o divenuta illeggibile basta una semplice richiesta che può essere effettuata anche online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Tessera sanitaria: specificare il motivo della richiesta Innanzitutto, per fare richiesta di un duplicato della Tessera sanitaria è necessario inserire ...