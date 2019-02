Manuel Bortuzzo | la Federnuoto lancia una raccolta fondi per sostenere le cure

Nuoto : Manuel Bortuzzo presto inizierà la sua riabilitazione. L’atleta è stato ascoltato dal magistrato : Buone notizie sul fronte “Manuel Bortuzzo”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuotatore nostrano ricoverato in terapia intensiva nell’Ospedale “San Camillo” a Roma, dopo essere stato colpito da un colpo di pistola che gli ha provocato la paralisi degli arti inferiori nell’ormai nota vicenda, migliora giorno dopo giorno e nel prossimo weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana sarà ...

Bebe Vio - vittoria in Coppa del mondo dedicata a Manuel Bortuzzo : Messaggio speciale su Instagram da parte di Bebe Vio : l'azzurra ha festeggiato il trionfo nella gara di fioretto femminile , categoria B, del circuito di Coppa del mondo di scherma paralimpica, dedicando la vittoria "a tutti quelli che cadono ma appena possono si rialzano e riprendono a correre... o a nuotare! Daje Manuel !!!". E i ringraziamenti di Manuel ...

Manuel Bortuzzo - i genitori contro la giornalista antimafia per intervista non autorizzata : Ci sono due versioni, diametralmente opposte, di uno stesso episodio. Federica Angeli, la nota giornalista del quotidiano La Repubblica, sotto scorta permanente dal luglio 2013 dopo essere stata minacciata di morte dai clan mafiosi di Ostia per le sue inchieste, è andata a trovare nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma, Manuel Bortuzzo. Il nuotatore di 19 anni, diventato il 'figlio d'Italia', è rimasto paralizzato ...

Genitori Manuel Bortuzzo contro Federica Angeli/ "Cronista si è finta dell'Antimafia per intervista" : ma lei.. : Genitori di Manuel Bortuzzo attaccano la giornalista Federica Angeli: 'si è finta della Antimafia per rubare l'intervista'. Lei però smentisce tutto

La polemica tra la famiglia di Manuel Bortuzzo e Federica Angeli - giornalista di Repubblica : I genitori del ragazzo ferito da un colpo di pistola a Roma sostengono che la giornalista si sarebbe introdotta senza autorizzazione nella stanza del figlio, dichiarandosi una sua amica

Manuel Bortuzzo : 'Bebe Vio sarà un modello da seguire' : La vita sembra aver voltato le spalle a Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore rimasto paralizzato a seguito di un aggressione subita a Roma da parte di due malviventi, entrambi arrestati. Il ragazzo, però, nonostante l'inevitabile sconforto e la consapevolezza di non poter più condurre la sua "solita vita", in un'intervista concessa a Il Messaggero, è apparso ottimista sul suo futuro. Il pensiero va a Bebe Vio Dal "suo" letto d'ospedale, Manuel ...

Manuel Bortuzzo : «Bebe Vio diventa la mia fonte di ispirazione» : Per continuare a proseguire la strada nello sport, nonostante la sedia a rotelle, il ragazzo può ispirarsi a una persona che è un simbolo perfetto di determinazione: Bebe Vio , l'azzurra che non ...

Manuel Bortuzzo : 'Che emozione i nuotatori che tifano per me - ora mi ispiro a Bebe Vio' : Manuel Bortuzzo non si arrende: nonostante uno sbaglio di persona, costatogli l'utilizzo delle gambe per il resto della sua vita, la giovane promessa del nuoto italiano non sembra mostrare segni di ...

Manuel Bortuzzo : 'Adesso mi ispiro a Bebe Vio' - : Il nuotatore 19enne ferito in una sparatoria non perde la speranza: "L'ambiente del nuoto è diventata una famiglia. Penso a tornare a casa e a migliorare ogni giorno di più"

Manuel Bortuzzo : "Adesso mi ispiro a Bebe Vio" : Manuel Bortuzzo: "Adesso mi ispiro a Bebe Vio" Il nuotatore 19enne ferito in una sparatoria non perde la speranza: "L'ambiente del nuoto è diventata una famiglia. Penso a tornare a casa e a migliorare ogni giorno di più" Parole chiave: ...

Manuel Bortuzzo - la sera dell’aggressione e l’affetto di tutt’Italia : “la prima persona che mi è venuta in mente è Bebe Vio” : A tutto Manuel Bortuzzo: dalla sera della sparatoria all’affetto di tutta l’Italia. Le prime parole della giovane promessa del nuoto italiano Manuel Bortuzzo non si arrende: nonostante uno sbaglio di persona, costatogli l’utilizzo delle gambe per il resto della sua vita, la giovane promessa del nuoto italiano non sembra mostrare segni di cedimento, grazie anche alla vicinanza e all’affetto che tutta l’Italia ...

Manuel Bortuzzo - il padre denuncia di avvoltoi : “Con 4mila euro torna a camminare” : “È stata una settimana difficile. È ancora in rianimazione. Gli hanno tolto le ultime suture anche se oggi era un po’ sofferente anche per il carico dei farmaci, ma risponde a tutti gli amici di piscina dicendo che lui tornerà in acqua, farà più fatica a prenderli, ma li prenderà”. Così il padre del nuotatore Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito da un colpo di pistola all’Axa-Casalpalocco nella notte fra il 2 e il 3 febbraio ...

Manuel Bortuzzo : «Sono vivo - questo è l’importate. Mi ispiro a Bebe Vio» : Non meritano la sua rabbia quelli che gli hanno sparato, Manuel Bortuzzo la pensa così. Tutto al positivo nella mente del ragazzo che è ancora in terapia intensiva, ma ha potuto vedere gli amici, in fila per tutto il fine settimana. Non è tipo da arrendersi il nuotatore 19enne colpito per uno scambio di persona da un colpo di proiettile nella notte fra sabato 2 e domenica 3 febbraio. https://www.youtube.com/watch?v=wVw3edoykFw Sono in carcere i ...

Bortuzzo - parla il padre : 'Manuel tornerà presto a nuotare' : ROMA - ' Questa mattina ho sentito Manuel che mi ha detto: 'Papà andiamo avanti'. E' forte, tanto forte. Mi ha detto che tornerà presto a nuotare '. Così Franco Bortuzzo, papà di Manuel, il nuotatore ...