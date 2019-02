Il REVOLUTION Unlimited Pro Controller è l' Xbox Elite Controller di PS4? Ecco un nuovo

Nacon svela maggiori informazioni sul REVOLUTION Unlimited Pro Controller per PS4 : Nacon ha svelato oggi maggiori informazioni sul Revolution Unlimited Pro Controller, nuovo Controller ufficiale per PlayStation 4 dotato di modalità wireless, che amplierà la gamma di accessori su licenza ufficiale di Nacon.Il Revolution Unlimited Pro Controller di Nacon offre tantissime possibilità di personalizzazioni sia per quanto riguarda il lato hardware che quello software. Tutte messe a disposizione per i giocatori più competitivi.Il ...