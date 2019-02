Grave bimba di 3 anni picchiata da compagno della madre | arrestato

Grave una bimba di 3 anni picchiata dal compagno della madre a Genzano : Una bimba di 3 anni è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per le botte subite, dicono gli inquirenti, dal compagno della madre. Mercoledì sera intorno alle 21,30, la madre, 23 anni, italiana, si è presentata al pronto soccorso dell'Ospedale di Genzano, cittadina dei Castelli Romani, con in braccio la bimba che aveva vistose ecchimosi sul viso. Ai medici e agli agenti, la ...

Limone Piemonte - bimba di nove anni cade su una pista da sci. E’ Grave : La bambina stava partecipando a una lezione di sci quando è caduta battendo violentemente la testa: l'uso del casco protettivo le ha salvato la vita. E' stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Regina Margherita di Torino.Continua a leggere

Udine - bimba di 9 anni Grave dopo incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...