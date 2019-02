Giuseppe Conte rialza la testa | Il premier sono io E loro La risposta da

Giuseppe Conte dice che il capo è lui : E quindi non è colpa di Salvini o Di Maio se ha ricevuto delle critiche per il discorso al Parlamento Europeo

Giuseppe Conte : “Il vero leader sono io - più di Salvini e Di Maio” : Dopo le accuse in Europa, il Presidente del Consiglio prova a replicare, rivendicando la sua centralità all'interno della compagine di governo e raccontando i retroscena della sua reazione agli attacchi di Verhofstadt: "In UE hanno insultato me e attraverso di me tutto il nostro Paese. Non potevo accettarlo".Continua a leggere

Giuseppe Conte - Giampiero Mughini terminale : "Dice solo enormi putt*** - ecco che fine orribile farà" : Non si sente "minimamente offeso dall'atteggiamento sprezzante che i vertici dell'europarlamento hanno riservato all'avvocato Giuseppe Conte, quello che figura come il capo dell’attuale governo italiano", scrive Giampiero Mughini in una lettera a Dagospia. "Tutto al contrario, sono perfettamente d'a

Giuseppe Conte - il retroscena da brividi : "Sotto choc - insultato per 3 ore e intanto lui...". Crollo nervoso : Tre ore di schiaffi e offese in aula. Giuseppe Conte a Strasburgo viene definito dai retroscena come "sotto choc" per gli attacchi degli eurodeputati a lui e al governo italiano. "Ma no, non mi hanno trattato come Silvio Berlusconi", minimizza coi giornalisti dopo il "processo pubblico" in cui è sta

Matteo Renzi - i clamorosi sms con cui inchioda Giuseppe Conte : "Ecco cosa mi scriveva" - premier smascherato : Non è certo fuori dalla scena politica Matteo Renzi. Lo mette nero su bianco nel suo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani, edito da Marsilio, di cui si legge qualche anticipazione sul Corriere della Sera: "Come disse Isaia: per amore del mio popolo non tacerò". E ancora: "Io penso che

Unione Europe e la critica a Giuseppe Conte : “E’ un burattino” : I leader Europei contro il premier Giuseppe Conte e lanciano la critica dura Il dibattitio all’Europarlamento si trasforma in un processo al premier Giuseppe Conte. Sul tavolo ci sono i dossier più scontanti, dalla gestione degli immigrati al futuro dell’Unione Europea. E l’Italia finisce sotto accusa. “Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Di Maio … L'articolo Unione Europe e la critica a Giuseppe ...

Guy Verhofstadt attacca Giuseppe Conte : “Per quanto tempo sarà il burattino di Salvini e Di Maio?” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, finisce nel mirino dei parlamentari europei, a partire da Guy Verhofstadt: "Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Matteo Salvini e Luigi Di Maio?", chiede il politico belga rivolgendosi all'inquilino di Palazzo Chigi. Replica Matteo Salvini: "Vergognoso che alcuni burocrati europei si permettano di insultare Conte".Continua a leggere

Giuseppe Conte al Parlamento di Strasburgo : "L'Europa ha perso il contatto con il suo popolo" : Ma, soprattutto, presuppongono consapevolezza della nostra missione nel mondo", ha affermato."Le grandi domande alle quali siamo tutti chiamati a rispondere sono domande di senso: quale Europa ...

Alessandro Di Battista scaricato da Luigi Di Maio - retroscena-terremoto : "Meglio Giuseppe Conte" : Meglio Giuseppe Conte di Alessandro Di Battista. Il premier è più rassicurante, più convincente del "Che" pentastellato. Questa è la nuova idea che circola nel Movimento 5 stelle dopo la legnata che il partito di Luigi Di Maio ha preso alle elezioni in Abruzzo. E sembra essere l'unica certezza nel c