Con l’app 112 Where ARE U è possibile chiamare il 112 inviando la posizione e altre

AUTODOC : l’app per acquistare ricambi auto a prezzi Convenienti : Siete alla ricerca di un ricambio di ottima qualità per la vostra auto ma, quando avete visto i prezzi dei negozi fisici, avete avuto un infarto, cosa fare? Beh, per fortuna, il vasto mondo del commercio online ci accorre in aiuto. Come saprete il classico Amazon non offre un catalogo sufficiente per il settore automobilistico, quindi abbiamo deciso di segnalarvi auto-doc.it, una grande piattaforma di e-commerce appositamente dedicata ...

L’appello Usa agli europei : niente affari Con Huawei - cooperazione a rischio. Pompeo in tour in Europa : Il caso Huawei è sempre al centro delle attenzioni da parte degli Usa e di diversi Paesi europei. Tanto che il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha iniziato in Ungheria un suo tour in cinque paesi Ue, ha immediatamente sentito il bisogno di lanciare un allarme contro i rischi connessi alla costruzione di reti con equipaggiamento del gigante cinese. "E' imperativo che noi condividiamo con loro le cose che sappiamo sui rischi della presenza ...

L’appello di Giovanna : “Vorrei Conoscere chi ha ricevuto gli organi di mio figlio Mauro” : "Confesso di non essere mai stata favorevole all’espianto degli organi, mi dispiaceva profanare il corpo di mio figlio, poi però è scattato qualcosa: pensando al carattere di Mauro ho ritenuto che la donazione fosse la scelta migliore. Così ho solo continuato il suo percorso di vita grazie alla forza che lui mi dà ogni giorno."Continua a leggere

Come Lorenzo Farinelli - Alessandro chiede aiuto per le cure Contro il tumore : l’appello social : Da Senigallia arriva la storia di Alessandro Cecilioni, 54 anni, affetto da un grave forma tumorale al cervello, per cui l'ultima speranza è una terapia già consolidata in Germania, ma molto costosa. I suoi familiari hanno lanciato una appello su Facebook, ma si dicono anche pronti a vedere la casa per finanziare le cure.Continua a leggere

È morto il medico malato di AnCona - per lui si era mobilitato il web L’appello : Oltre 500 mila euro raccolti in pochi giorni. Era tornato a casa e aveva interrotto le terapie proprio per prepararsi a partire per gli Stati Uniti per sottoporsi ad una cura sperimentale

L’app CardDex permette di organizzare Con facilità le carte del GCC Pokémon : CardDex è l'applicazione ufficiale rilasciata da The Pokémon Company International che permette di scoprire e gestire con facilità tutte le espansioni e le carte promozionali della serie Sole e Luna del Gioco di carte Collezionabili Pokémon, inclusa l'espansione appena pubblicata Sole e Luna - Gioco di Squadra. L'articolo L’app CardDex permette di organizzare con facilità le carte del GCC Pokémon proviene da TuttoAndroid.

Salute - l’appello di Piero Angela : “Scienziati più sul web Contro le fake news” : E’ il simbolo della divulgazione scientifica contro il dilagare delle bufale anti-scienza e il volto televisivo della Rai tra i più amati dagli italiani. Piero Angela è stato ospite del convegno ‘Sana longevità’ a Roma ed è tornato sul fenomeno delle fake-news, lanciando attraverso l’Adnkronos Salute un appello: “Gli scienziati dovrebbero essere più presenti sul web”. Piero Angela è stato il fondatore nel ...

L’app fake di MetaMask può sostituire il Contenuto della clipboard su Android : I ricercatori di ESET hanno scoperto sul Google Play Store il primo malware capace di sostituire il contenuto della clipboard di uno smartphone Android: questo agisce attraverso un'app fake di un servizio legittimo (MetaMask). L'articolo L’app fake di MetaMask può sostituire il contenuto della clipboard su Android proviene da TuttoAndroid.

Enrico Letta Condivide l’appello di Prodi : “Zingaretti può essere il padre del Pd” : L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, condivide l'appello di Romano Prodi sul futuro del Pd: "Mi piacerebbe molto che si realizzasse il suo auspicio di avere un padre per il Pd e Zingaretti potrebbe esserlo". Letta sostiene quindi la candidatura di Zingaretti alla segreteria del partito e accoglie positivamente anche il manifesto lanciato da Carlo Calenda in vista delle europee.Continua a leggere

L’app Easyjet misura il bagaglio a mano Con la Realtà Aumentata e dice se sarà accettato in cabina. Funziona solo Con iPhone : Questo trolley andrà bene come bagaglio a mano? Lo zaino sarà accettato in cabina o bisognerà pagare un sovrapprezzo? Sono alcune delle domande più comuni che si pongono molti viaggiatori quando preparano le valigie. A maggior ragione se la prenotazione è su un volo low-cost. Chi vola con Easyjet e possiede un iPhone ha ora una soluzione hi-tech a portata di mano. È l’app ufficiale della compagnia aerea low cost, che con l’ultimo ...

L’app Previsioni del tempo fornisce informazioni meteorologiche accurate Con vari widget e notifiche in tempo reale : Previsioni del tempo è un'applicazione che visualizza il meteo in tempo reale con informazioni accurate in base alla posizione rilevata dal GPS e in tutto il mondo. L'app offre la possibilità di gestire i rapporti meteorologici in più posizioni, consente di attivare le notifiche meteo, inoltre è possibile scegliere tra diversi stili di widget con il meteo che si aggiorna in tempo reale. L'articolo L’app Previsioni del tempo fornisce ...

Virginia Raggi ha Confermato l’appoggio del Comune alla costruzione del nuovo stadio della Roma : Stamattina la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato un report del Politecnico di Torino sulla fattibilità del nuovo stadio della Roma, di cui si parla ormai da cinque anni. Il parere del Politecnico – che è risultato positivo – era

Ciak - si gioca : Tre regala un viaggio in California Con l’app My3 : L’operatore di telefonia Tre, dopo aver rinnovato e rinominato la propria applicazione ufficiale disponibile nello store di Android, annuncia un’operazione che darà ad alcuni fortunati clienti la possibilità di vincere golosissimi premi, con un montepremi che arriva a ben 15.794,50 euro. Salutate Area Clienti 3 e date il benvenuto a My3: come annunciato in un altro […] L'articolo Ciak, si gioca: Tre regala un viaggio in ...