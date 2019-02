Bimba di 22 mesi picchiata da compagno della madre a Genzano | grave Arrestato per

Bimba di 22 mesi picchiata dal compagno della madre a Genzano : è grave. Arrestato per tentato omicidio : Una bambina di 22 mesi di Genzano è ricoverata in prognosi riservata in ospedale al Bambin Gesù di Roma dopo essere stata picchiata dal compagno 25enne della madre. Ieri sera la mamma 23enne, con in ...

Roma - Bimba di 22 mesi picchiata dal compagno della mamma perché piangeva troppo : Un bruttissimo fatto di cronaca si è consumato nella serata di ieri in zona Castelli Romani, vicino Roma. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un uomo di 25 anni, ha picchiato sua figlia, di soli 22 mesi. Il motivo del folle gesto del soggetto è quanto mai banale: la bimba infatti, secondo quest'ultimo, piangeva troppo, e quindi voleva trovare un modo per farla stare zitta. All'improvviso, si è scagliato contro la creatura, colpendola più ...

Bimba di 3 mesi con fratture e danni al cervello : “Maltrattata e trascurata dai genitori” : Nel Tennessee, Stati Uniti, una bambina di appena tre mesi è ricoverata in coma in ospedale. Ha diverse fratture e danni al cervello e ad altri organi interni. A ridurla in questo stato sarebbero stati i genitori, entrambi finiti in manette.Continua a leggere

Padova - Bimba scossa e uccisa a 9 mesi perché piangeva : condannato il cugino della madre : È stato condannato a 18 anni Eughenii Tripadus, il ventisettenne moldavo che nel 2016 uccise, scuotendola violentemente, la figlia di una cugina che gli era stata affidata mentre i genitori erano al lavoro. Il fatto accadde a San Martino di Lupari, nella provincia di Padova. La piccola Yara aveva 9 mesi.Continua a leggere

Si filma mentre violenta Bimba di 18 mesi : 10 anni di carcere. I familiari : “Sono troppo pochi” : Joshua Gould, 23enne inglese, è stato trovato in possesso di un archivio con migliaia di immagini pedopornografiche. "Non c'ero con la testa" si è giustificato. La sentenza di condanna della Corte di Basildon non ha però soddisfatto i familiari delle giovanissime vittime.Continua a leggere

Caserta - Bimba di nove mesi muore dopo una crisi respiratoria : disposta l'autopsia : È deceduta a soli nove mesi di vita e la sua morte ha gettato la comunità di Sessa Aurunca, piccolo comune della provincia di Caserta, nel più profondo dello sconforto. Si tratta di una bimba di origine ghanese, che ha perso la vita dopo una crisi respiratoria, la quale si è rivelata fatale e non le ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, nonostante sia stata trasportata e soccorsa immediatamente ...

UK - Bimba di 14 mesi si incastra un dito in una sedia pieghevole : rischia di perderlo : E' un incidente spiacevole sicuramente quello avvenuto in Inghilterra ad una bambina di Birmingham, di soli 14 mesi, che si è incastrata un dito in un noto prodotto Ikea, per la precisione una sedia pieghevole, molto in voga tra i clienti anche per il suo prezzo decisamente a portata di mano. L'incidente è accaduto negli scorsi giorni. Secondo quanto riportato dai media locali e nazionali britannici, pare che la piccola stesse giocando con le ...

Bimba di 15 mesi muore di sepsi. Il dolore dei genitori : “I medici non ci hanno ascoltato” : La piccola Evie Crandle, una Bimba di quindici mesi, è morta il 16 aprile dello scorso anno di sepsi due giorni dopo che i suoi genitori l’avevano portata in ospedale e i medici l’avevano rimandata a casa con farmaci per abbassare la febbre.Continua a leggere

Caserta - Bimba di 9 mesi muore in ospedale : disposta l'autopsia : La Polizia sta effettuando accertamenti sulla morte di una bimba di nove mesi di nazionalità ghanese, avvenuta all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. La piccola è giunta al...

Napoli - Bimba di 18 mesi costretta a chiedere l'elemosina in strada : denunciati i genitori : Era costretta a stare per strada al freddo e al gelo, a soli diciotto mesi di vita, dai suoi genitori, che la sfruttavano per racimolare l'elemosina tra le vie di Napoli. Grazie alla segnalazione da parte di alcuni passanti del Centro direzionale, che si sono accorti di questa condotta poco piacevole a cui la bimba di circa un anno e mezzo era stata addestrata. La piccola allungava la mano per chiedere del denaro a chiunque le passasse davanti. ...

Non respira più in culla - Bimba di 7 mesi muore dopo il ricovero : “Colpa di un rigurgito” : La piccola di Grumolo delle Abadesse era stata ricoverata d'urgenza mercoledì sera dopo che i genitori l'avevano trovata cianotica nella sua culla. Sembrava dormisse ma in realtà non stava respirando. I medici dell'ospedale San Bortolo hanno tentato in tutti i modi di tenerlo in vita, ma stamattina la bimba è deceduta.Continua a leggere

Bimba scomparsa a 20 mesi - il papà : “Morta soffocata - le ho dato fuoco” : La polizia sta cercando il corpicino della piccola Esperanza Lara, la Bimba di 20 mesi scomparsa lo scorso 23 dicembre e di cui sono stati arrestati due giorni fa i genitori. Sulla Statale 130 tra Cagliari e Carbonia c’è attività per la ricerca dei resti della Bimba rom: la Squadra Mobile della Questura di Cagliari e la Scientifica stanno effettuando le ricerche lungo la strada che i genitori Slavko Seferovic e Dragana Ahmetovic entrambi ...