Agcom | verifiche obblighi servizio pubblico

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Il Consiglio dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato l'avvio del procedimento di verifica dell'adempimento di taluniricadenti sulla concessionaria delradiofonico, televisivo e multimediale (RAI) previsti dal TUSMAR e dal vigente contratto di. In particolare, con la delibera 42/19/CONS e' stata avviata la verifica della corretta attuazione dei principi di trasparenza, concorrenzialita' e non discriminazione nell'utilizzo del finanziamento.L'Autorita' intende verificare la corretta imputazione dei costi per accertare che non si generino inefficienze o effetti distorsivi sul mercato attraverso indebite sovvenzioni incrociate tra le entrate da canone destinate ale i ricavi pubblicitari derivanti da attivita' commerciali. Si tratta, spiega una nota dell', dell'avvio dell'attivita' di vigilanza ...