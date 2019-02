Uomini e Donne registrazione | scontro tra Ivan e Andrea | volano parole grosse

Uomini e Donne - Gian Battista non si placa : "Mi sono rivolto alla Polizia" - la redazione trema : Non ci sta Gian Battista Ronza, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne accusato di aver complottato con la dama Claire Turotti ai danni della redazione del dating show. Oggi Gian Battista si è presentato al programma e ha fatto una sconvolgente rivelazione. Ha ammesso di essersi rivolto diret

Uomini e Donne - Gian Battista non si placa : 'Mi sono rivolto alla Polizia' - la redazione trema : Non ci sta Gian Battista Ronza , il cavaliere del trono over di Uomini e Donne accusato di aver complottato con la dama Claire Turotti ai danni della redazione del dating show . Oggi Gian Battista si ...

Scelta di Lorenzo Riccardi - chi è tra Claudia e Giulia?/ Uomini e Donne - c'è il sì! : Chi è tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià la Scelta di Lorenzo Riccardi? Per il tronista di Uomini e Donne arriva l'atteso lieto fine!

Scelta di Teresa Langella - chi tra Antonio e Andrea?/ Uomini e Donne - arriva il 'no'! : Chi è la Scelta di Teresa Langella, tronista di Uomini e Donne? Le anticipazioni svelano che la ragazza ha ricevuto il no alla festa di fidanzamento

Anticipazioni Uomini e Donne : Luigi Mastroianni annuncia la scelta : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne pronto alla scelta Poco fa è finita una nuova registrazione di Uomini e Donne, e in base alle Anticipazioni appena pubblicate dal blog IlVicolodelleNews.it Luigi Mastroianni ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta. Chi sarà la sua fidanzata tra Irene Capuano e Valentina Galli? Chissà, intanto in quest’ultima puntata registrata pare che qualcosa si sia rotto tra quest’ultima e Luigi ...

Uomini e Donne oggi - Angela in lacrime lascia il programma : Uomini e Donne oggi, Angela Di Iorio del Trono Over lascia il programma Angela Di Iorio, grande protagonista di questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne, decide di lasciare il programma. La dama, dopo la forte delusione causata dal comportamento di Beniamino, sceglie di chiudere definitivamente con la trasmissione. Sebbene tutti cerchino di […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Angela in lacrime lascia il programma proviene da Gossip ...

Angela Di Iorio/ Uomini e Donne Over : Benny interrompe la conoscenza con la dama : Angela di Iorio, Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in puntata la verità sulla cena con Benny: 'Dal vivo ci si tocca ma...'

Uomini e Donne oggi - Beniamino lascia Angela : lei in lacrime : Angela Di Iorio in lacrime per Beniamino: è caos a Uomini e Donne E’ da poco terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, e stavolta a far molto discutere sono stati Angela e Beniamino. Il motivo? Quest’ultimo, dopo essere uscito con la dama, ha deciso di non continuare la frequentazione. Successivamente il cavaliere ha fatto un elenco lunghissimo di tutti i difetti che avrebbe la signora, facendola andare su tutte ...

Uomini e donne - Angela del trono over : "Lascio il programma" (VIDEO) : Nella puntata di Uomini e donne di mercoledì 13 febbraio 2019, si è concluso, almeno temporaneamente, l'intricato caso che coinvolge Gianbattista e Claire. Messi di fronte alla necessità di scegliere se rimanere o meno nel programma di Canale 5, i due, criticatissimi da Tina e Gianni, hanno preso tempo: il cavaliere ha spiegato che deciderà a mente fredda parlando con la redazione, la dama si è detta intenzionata a conoscere altri Uomini. ...

Uomini e Donne gossip : Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? L’indizio : Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella ritrova l’amore? Il passato sembra ormai essere passato per Sara Affi Fella. Il tanto discusso scandalo scatenato dopo la sua partecipazione ad Uomini e Donne sembra essersi placato, anche se i cosiddetti haters del web non dimenticano assolutamente quanto messo in scena dalla riccia ragazza. Nessuno scorda la […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? ...

Uomini e Donne : il San Valentino di Andrea Cerioli e Arianna e di Sossio e Ursula : Torna puntale come ogni anno il 14 febbraio, la data in cui si celebra l'amore sotto il cielo di San Valentino, tra fiori, cioccolatini e baci appassionati. Tra le coppie che festeggeranno la ricorrenza anche quelle nate sotto i riflettori di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi che negli ultimi anni ha permesso a tanti ragazzi e ragazze di stringere relazioni stabili anche lontani dalle telecamere.Sarà il primo San ...

Uomini e Donne news - strani movimenti social dopo la scelta di Lorenzo : Uomini e Donne news: strani movimenti social dopo la scelta di Lorenzo Riccardi Nel programma di Maria De Filippi è arrivato il momento delle tanto attese e temute scelte. Quelle che solitamente vengono effettuate sulle classiche sedie rosse in mezzo allo studio, quest’anno hanno subito un radicale cambiamento. Come ogni telespettatore e appassionato di Uomini […] L'articolo Uomini e Donne news, strani movimenti social dopo la scelta ...

Uomini e Donne spoiler serale : tra gli ospiti ex coppie del talk come Aldo e Alessia : Tutto è ormai pronto per il serale di Uomini e Donne che andrà in onda a partire da venerdì 15 febbraio. Nel corso della giornata di lunedì 11 è stata registrata la tanto attesa scelta di Teresa Langella. La redazione è blindatissima in merito, nonostante tutto, sono trapelate alcune indiscrezioni. Tra queste, nelle ultime ore si stanno diffondendo i rumors in merito agli ospiti presenti nel corso del serale di Uomini e Donne: ci saranno tanti ...

Gossip Uomini e Donne - Teresa sceglie Andrea : la risposta di lui : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne ha risposto no a Teresa Langella? Come tutti sapranno ormai a menadito, Venerdì prossimo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Teresa Langella. Chi sarà il suo fidanzato tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso? In base alle ultime anticipazioni circolate on line in queste ore pare proprio che il fortunato sarà quest’ultimo. Andrà davvero così? Chissà, intanto poco fa il blog ...