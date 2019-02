Svelato il volto di Kate | la quarta sorella di Derek in Grey’s Anatomy in arrivo negli

optimaitalia

: Finalmente possiamo associare la quarta sorella di Derek a un volto! Contenti della scelta? - GreysAnatomyIta : Finalmente possiamo associare la quarta sorella di Derek a un volto! Contenti della scelta? - OptiMagazine : Svelato il volto di Kate, la quarta sorella di #Derek in #GreysAnatomy in arrivo negli episodi dedicati ad #Amelia… - NicolettaMuscas : Ecco svelato il vero volto di 'Lady Aurora'! Grazie a Espen Bergersen per essere riuscito ad immortalarlo. Peekaboo! -

(Di mercoledì 13 febbraio 2019)Ha unla new entry Kathleen, alias, ladiin Grey'smai vista prima d'ora ma inepisodi dedicati al personaggio di Amelia Shepherd in questa seconda parte della quindicesima stagione.Sarà Amy Acker, attualmente protagonista della serie The Gifted di Fox ma già vista in Angel, Person of Interest, CSI ed Alias, ad interpretare l'ennesimo medico della famiglia Shepherd: il personaggio dinon è un chirurgo, a differenza di Amelia e, ma una psichiatra e farà il suo ingresso in scena in un episodio Amelia-centrico, evidentemente per interagire con la. ABC tiene però avvolta nel massimo riserbo questa novità, visto che non si conoscono dettagli sull'dial Grey Sloan Memorial Hospital.Pare però che la sua prima apparizione sia attesa nell'episodio 331, quello che segna il record di longevità di Grey's ...