A Calenda non è piaciuto l' attacco di Verhofstadt a Conte E viene contestato su Twitter

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Carlo Calenda è un personaggio controcorrente, soprattutto rispetto all'orientamento generale del Pd, e il suo utilizzo dei social network è intensissimo. Due caratteristiche dell'ex ministro per lo Sviluppo Economico che vengono confermate dalla nuova polemica che lo ha visto protagonista suIeri è stato il giorno del durodi Guy Verhofstadt, il capogruppo dei liberali all'Europarlamento, nei confronti di Giusepper, accusato di essere un "burattino" di Salvini e Di Maio nonché colluso con gli interessi del Cremlino. Dalle opposizioni in molti hanno abbracciato la posizione del leader dell'Alde, anche a costo di far sfoggio di quell'esterofilia sommessa che tanta acqua porta al mulino dei gialloverdi. Ma Calenda non è tipo da seguire il vento.A me che qualcuno dia del burattino in una sede istituzionale internazionale al Presidente del Consiglio ...