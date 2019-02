Macerata | stuprata e picchiata dal padre | l' avvocato | ' Fu costretta ad abortire tre volte'

Blastingnews

(Di lunedì 11 febbraio 2019) E' una vicenda che sconvolse l'Italia quella di Azka Riaz, la ragazza 19enne di origini pakistane, ma che viveva nel nostro Paese, precisamente a Trodica di Morrovalle, in provincia di. Tutto accadde il 24 febbraio dello scorso anno. Ildella giovane, Muhammad Riaz, in quell'occasione picchiò selvaggiamente sua figlia, riducendola in fin di vita. La stessa infatti spirò proprio a cause delle gravi lesioni riportate. La storia di Azka è davvero agghiacciante. Lei stessa infatti, da quanto hanno confermato anche le indagini, si sottoponeva agli abusi da parte del-orco per proteggere la sorellina più piccola, alla quale già fin da piccolissima era stato combinato un matrimonio. Il soggetto si trova attualmente detenuto nel carcere di Modena, e dovrà rispondere di violenza sessuale, omicidio preterintenzionale e maltrattamenti. Per quest'ultimo reato, già all'epoca dei ...