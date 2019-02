“Firenze è triste, è il Medioevo che vive ancora tra noi”

ilnapolista

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Anni e anni di campionati anonimi; è ilchetra noi.” Il discreto poeta francese, Alfred de Musset la descriveva cosi nell’ottocento. Firenze, città tanto immensa fuori quanto buia dentro lo stadio, dentro quella curva che non smette mai di ricordarci quanto il calcio italiano sia un fallimento culturale enorme. Una settimana intera di provocazioni, stucchevoli sfottò, e noi che da qui, chiedendo un permesso alla lava e al Vesuvio, ci domandavamo “Ma questi davvero fanno? – Ma cosa vogliono?”.Poi il lampo di genio, la lampadina che si accende e ci fa mettere assieme i pezzi. Anni ed anni di campionati anonimi, di prospettive deluse, di campioncini formati per fare cassa. Nulla di interessante, se non l’essere ricordati per aver fermato il Napoli in lotta per lo scudetto. La Fiorentina ha avuto un ruolo, in una serie A che non ...