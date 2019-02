EsclusiVA Sen. Bellanova - PD - : "Il Reddito di cittadinanza? Una mistura confusa" : E così riuscire ad avere un'operatività politica e un punto di vista veri sul continente più ricco del mondo da cui le persone continuano a scappare. Intervista alla Senatrice Bellanova del PD Lei ...

Esclusi Reddito di cittadinanza : chi esce dai requisiti nel decreto legge : Esclusi Reddito di cittadinanza: chi esce dai requisiti nel decreto legge Reddito di cittadinanza, chi è fuori Chi potrà accedere alla attesissima misura del Reddito di cittadinanza? La risposta non è ancora ufficiale. Tuttavia è possibile avanzare alcune ipotesi sulla base del contenuto della bozza di decreto che dovrebbe essere approvato a giorni. Si tratta del “decreto-legge contenente disposizioni relative all’introduzione del Reddito di ...

Reddito cittadinanza - Dall’Osso (ex M5s) : “Disabili rischiano di essere Esclusi. Di Battista? Saccente - non sa di non conoscere” : “Da disabile, e non da politico, dico che la ragione per cui avevo deciso di far parte del M5s e tutte le aspettative che nutrivo sono state tutte disattese. Non ci trattano come disabili, ci trattano come poveri”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Matteo Dall’Osso, ex M5s e ora deputato di Forza Italia. Il parlamentare spiega e denuncia che l’indennizzo per i disabili previsto nel ...

EsclusiVA Sen. Barbaro - Lega - : "Quota 100 e reddito di cittadinanza? Volontà del Governo di sostenere il welfare" : ... di aiutare gli italiani e le famiglie che sono state penalizzate dalla crisi economica e finanziaria che ha colpito il mondo e dalla Volontà di abdicare nel difendere i propri diritti da parte del ...

EsclusiVA Sen. Barbaro - Lega - : "Quota 100 e reddito di cittadinanza? Volontà del Governo di sostenere il welfare" : ... di aiutare gli italiani e le famiglie che sono state penalizzate dalla crisi economica e finanziaria che ha colpito il mondo e dalla Volontà di abdicare nel difendere i propri diritti da parte del ...

Ora la Lega prepara la vendetta Occhio a Tav e reddito. Esclusivo : "Crisi di governo? Sciocchezze". Il vicepremier Matteo Salvini così risponde così alle ipotesi di una caduta del governo del Cambiamento dopo le fibrillazioni nella maggioranza sul caso dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye Segui su affaritaliani.it

Bonus Renzi 2019 : limiti reddito - a chi spetta - Esclusi - come funziona. Le novità : Il Bonus Renzi 2019 rimane confermato in busta paga anche per il nuovo anno. L’ipotesi che vedeva riconosciuto il famoso Bonus Irpef (meglio conosciuto come “Bonus 80 euro”) in detrazione fiscale è stata totalmente smentita dalla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). Infatti, al fine di trovare le risorse finanziarie necessarie per sostenere l’impatto sulle casse dello Stato per effetto ...

Reddito di Cittadinanza : Esclusione per chi non accetta una delle tre offerte di lavoro : Il Governo ha chiarito alcuni punti importanti sulla questione del Reddito di Cittadinanza, la misura più contesta della Manovra Economica. Nell'ultima bozza della relazione che accompagna il tanto atteso decreto si evince che i beneficiari del Reddito saranno circa 4.916.786 persone, pari a 1,7 milioni di nuclei famigliari. La richiesta del RdC potrà essere fatta agli uffici postali di persona o anche per via telematica. Anche i Caf potranno ...