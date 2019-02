: Parigi, scritta antisemita su negozio Sdegno in Francia per una scritta antisemita, 'Juden!' (ebreo in tedesco), t… - expoitalyonline : Parigi, scritta antisemita su negozio Sdegno in Francia per una scritta antisemita, 'Juden!' (ebreo in tedesco), t… - NotizieIN : Parigi, scritta antisemita su negozio - TelevideoRai101 : Parigi, scritta antisemita su negozio -

Sdegno in Francia per una, "Juden!" (ebreo in tedesco), tracciata con uno spray giallo sulla vetrina di unno della catena Bagelstein, che vende bagel (ciambella tipica della cucina ebraica) La proprietà ha sporto denuncia contro ignoti e ha cancellato la. Condanna unanime di Governo e Associazioni antirazziste. "E'come se le lezioni più tragiche della storia non illuminassero più le coscienze",twitta il ministro dell'Interno,Castaner,"Non lasceremo passare nulla", promette.(Di domenica 10 febbraio 2019)