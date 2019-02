Così Primo Levi iniziò a unire scienza e letteratura

Juventus - dalla Bbc a Rugani-Caceres : Così il primo errore di Andrea Agnelli rischia di vanificare l’effetto Cristiano Ronaldo : Genoa- Juventus 0-0, 11 marzo 2012: sono passati sette anni dall’ultima volta che i bianconeri erano scesi in campo senza la famosa BBC, l’impenetrabile retroguardia formata dal trio Barzagli-Bonucci-Chiellini su cui Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi avrebbero costruito i trionfi dell’infinito ciclo. Curiosamente anche allora al centro della difesa c’era Martin Caceres e la partita finì a reti bianche: sabato sera contro il Parma è ...

Il primo tempio mormone in Italia (ma non chiamateli Così !) : Il tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone ...

Alessandro Borghi è «Il primo re» : Così non lo avevate ancora mai visto - né sentito : Il primo re: Alessandro Borghi Il primo re: Alessandro Borghi Il primo re: Alessandro Borghi Il primo re: Alessandro Borghi Il primo re: Alessandro Borghi Il primo re: Alessandro Borghi Le notizie riguardo Il primo re, il nuovo film di Matteo Rovere sul mito di Romolo e Remo, le abbiamo apprese un po’ alla volta, con i tempi dettati dal regista. Prima la foto di un irriconoscibile Alessandro Borghi coperto di fango, i capelli e la barba lunga e ...

Matteo Salvini - un trionfo : Così la Lega è diventata il primo partito : Non è vero che questo è un Paese agnostico, relativista, indifferente a ogni tradizione, a partire da quella religiosa. Ci sono milioni di italiani che non sono baciapile, non vanno a messa ogni ...