A Sanremo vince Mahmood | sui social è scontro tra Salvini e Elisa Isoardi

Sanremo 2019 - la reazione di Salvini per la vittoria di Mahmood : il sospetto - chi l'ha fatto vincere : La vittoria dell'italo-egiziano Mahmood con Soldi al 69esimo Festival di Sanremo ha colto ha ribaltato ogni pronostico, cogliendo di sorpresa non solo lo stesso cantante, incredulo alla consegna del trofeo sul palco dell'Ariston, ma anche chi meno si aspettava che a vincere il festival della canzone

Sanremo 2019 – Mahmood vince la 69ª edizione del Festival : il commento di Salvini sui social : Il tweet di Salvini dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo 2019 “ Mahmood …….mah…la canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite??“. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha prontamente commentato a caldo su Twitter la vittoria del giovane artista italo egiziano Mahmood alla 69ma edizione del Festival di Sanremo . Il commento ha ricevuto, in pochi minuti, oltre 1000 like e quasi 2000 ...

Ultimo vince il premio TIMMUSIC al Festival di Sanremo : E' 'I tuoi particolari' di Ultimo la canzone che vince il premio TIMMUSIC al 69° Festival di Sanremo , per il brano più ascoltato in streaming sulla piattaforma di TIM dedicata alla musica digitale ...

Sanremo 2019 - Simone Cristicchi vince il Premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione con Abbi cura di me : di Emiliana Costa Simone Cristicchi ha vinto il Premio 'Sergio Endrigo' come miglior interpretazione , con la canzone Abbi cura di me . A Cristicchi sono andati 85 voti degli accreditati all'Ariston ...