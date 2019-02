Pari tra Fiorentina e Napoli

A Parigi scontri tra polizia e gilet gialli - VIDEO - - : Nella capitale francese si sono verificati i primi scontri tra i partecipanti alla manifestazione di protesta dei "gilet gialli" e le forze dell'ordine, segnala la radio France Info. A Parigi e in ...

Sci - discesa Mondiale : Paris tradito dalla nebbia - vince Jansrud : Le condizioni proibitive, al limite del regolamento, hanno premiato Kjetil Jansrud che si è laureto campione del mondo. Il norvegese, con due dita della mano rotte, è stato perfetto e ha battuto per ...

Gli eccessi del Movimento 5 stelle e quelli di Macron nello scontro tra Roma e Parigi : Evocare il confronto con i rapporti italo-francesi alla vigilia della Seconda Guerra mondiale mi sembra davvero eccessivo. Ma è altrettanto certo che la situazione che si è creata tra Roma e Parigi non si può ridurre a qualcosa che semplicemente somigli alla testata di Zidane e Materazzi (dopo le frasette irriverenti di quest'ultimo su qualche parente femminile del grande Zizou).I francesi ci mettono impegno nel rendersi ...

Mondiali di Are - discesa : Paris a caccia del secondo oro. Tracciato accorciato : Ai Mondiali di Are, Dominik Paris può scrivere la storia ed entrare nella leggenda. Con un successo nella disc esa, lo sciatore italiano conquisterebbe il doppio oro iridato dopo quello al SuperG: ...

Sanremo 2019 quarta serata : nella notte di Sua Maestà Ligabue il terzetto sParisce tra i duetti : Mancano 8 minuti alle 21.00 e la quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo si apre con l2019;argento del vestito di Claudio Baglioni abbinato al bianco e nero dei ballerini in tenuta circense: “Il nostro mestiere è regalare incanto", dice il dirottatore artistico tra trampolieri e mimi. Una promessa subito seguita da una precisazione pronunciata con orgoglio: “Ci saranno 56 artisti sul palco, un ...

La guerra diplomatica tra Roma e Parigi rischia di danneggiare l'economia nostrana : La guerra diplomatica in atto tra due tra i principali Paesi fondatori dell'Unione Europea, Italia e Francia, che si sta protraendo ormai da mesi, non accenna a diminuire e, se da un lato Mattarella invita il governo gialloverde a ricucire rapporti amichevoli con i cugini d'Oltralpe, dall'altro Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio cerca di rassicurare il Capo dello Stato ammettendo che la relazione tra i due Stati non è assolutamente in ...

Mondiali - Paris e la discesa : 'Col tracciato corto difficile fare velocità' : Dominik Paris: il rock duro dei suoi Rise Of Voltage 'Sarà una discesa un po' corta, non sarà facile'. Ai Mondiali di Are, dopo la magia nel superG, Dominik Paris si prepara ad attaccare la discesa e ...

Le ritorsioni tra Roma e Parigi : Air France verso lo stop a trattativa per Alitalia e no ai migranti Sea Watch. Salvini : 'Ridateci i 15 ... : L'Eliseo, dopo il richiamo dell'ambasciatore a Roma, fa dietrofront sull'accoglienza dei senegalesi sbarcati a Catania la settimana scorsa. La ministra Loiseau: 'La ricreazione è finita'. Di Maio: '...

Crisi Roma-Parigi senza precedenti - rischia di travolgere economie : ...Francese e al Presidente del Consiglio italiano per lanciare un appello al dialogo costruttivo e al confronto 'nella consapevolezza che la sfida non è tra Paesi europei ma tra l'Europa e il mondo ...

Clima e obiettivi dell’Accordo di Parigi : l’Australia potrebbe raggiungerli 5 anni prima del previsto : L’Australia potrebbe raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi 5 anni prima del previsto: lo ha rilevato una ricerca dell’Università nazionale australiana, secondo cui il Paese sta installando energia rinnovabile pro capite ogni anno più velocemente di quanto stanno facendo, ad esempio, Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Giappone. La tendenza potrebbe fare raggiungere al Paese gli obiettivi di riduzione delle emissioni ...

Italia-Francia - ministra Affari Ue Parigi : la ricreazione è finita : Parigi, 8 feb., askanews, - Il richiamo dell'ambasciatore francese in Italia segnala la fine della 'ricreazione', dopo le 'ingerenze sgradite' di esponenti di governo italiani nella politica d'Oltralpe. Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei Nathalie Loiseau. 'Non si tratta di drammatizzazione, si tratta di dire che la ricreazione è finita' ha detto …

Italia-Francia - ministra Affari Ue Parigi : la ricreazione è finita : Parigi, 8 feb., askanews, - Il richiamo dell'ambasciatore francese in Italia segnala la fine della "ricreazione", dopo le "ingerenze sgradite" di esponenti di governo italiani nella politica d'Oltralpe. Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei Nathalie Loiseau. "Non si tratta di drammatizzazione, si tratta di dire che la ricreazione è finita" ha detto la ministra a ...

La crisi tra Roma e Parigi nasce dalla rivalità tra cinquestelle e Lega : Per le elezioni europee i due partiti populisti italiani cercano degli alleati come i gilet gialli per rilanciare la componente “antisistema”. Leggi

Parigi richiama l'ambasciatore - la crisi più grave tra Italia e Francia. Allarme del Colle : Parigi Era successo il 10 giugno del 1940, quando Mussolini dichiarò guerra alla Francia, messa già in ginocchio dai nazisti, è successo di nuovo, ieri: l'ambasciatore...