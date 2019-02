Intesa Sanpaolo rispetta requisiti patrimoniali fissati dalla BCE : Intesa Sanpaolo ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° marzo 2019 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory ...

Conto corrente e carte Intesa Sanpaolo : cambio Iban a novembre : Conto corrente e carte Intesa Sanpaolo: cambio Iban a novembre cambio Iban Intesa Sanpaolo, chi deve farlo La fusione tra Banco di Napoli e Intesa San Paolo diventerà definitiva a partire dal prossimo 26 novembre; quali saranno le conseguenze per i circa 2 milioni di correntisti dell’ istituto di credito partenopeo? Conto corrente: cambia l’ Iban? Non cambierà niente o quasi per i correntisti del Banco di Napoli; infatti, la fusione ...

Intesa Sanpaolo - Guzzetti : lunga vita a Messina - mantiene promesse : Milano, 8 feb., askanews, - 'lunga vita a Messina. Ha promesso questi dividendi, molti lo aspettavano al varco e invece ha dato numeri ancora migliori. Ha stabilito che quello che ha promesso lo ...

Intesa Sanpaolo : riduzione Npl col turbo - verso anticipo target : A darne notizia è stato proprio il Gruppo bancario , quotato in Borsa a Piazza Affari , nel sottolineare come la società nel nostro Paese rappresenti un acceleratore della crescita dell'economia ...

NPL - Messina - Intesa Sanpaolo - : anticipiamo target riduzione al 2020 : Sui crediti deteriorati " pensiamo di poter battere il target che ci siamo prefissati nel piano d'impresa al 2021". Lo ha detto il Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina , nel corso ...

Intesa Sanpaolo - utile netto 2018 sopra 4 miliardi. Vede 2019 in crescita : Intesa Sanpaolo ha archiviato l'esercizio 2018 con un utile netto consolidato di 4,05 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,81 miliardi dell'esercizio 2017. I proventi operativi netti sono in ...

"Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2018" : le dichiarazioni di Carlo Messina - CEO di Intesa Sanpaolo : "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2018": Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, commenta i risultati consolidati nel 2018

Intesa Sanpaolo : utile netto 2018 sale a 4 - 05 miliardi - dividendo 19 - 7 cent : Milano, 5 feb., askanews, - Intesa Sanpaolo ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile netto consolidato di 4,05 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,81 miliardi, escluso il contributo pubblico ...

Intesa Sanpaolo - utili 2018 oltre 4 miliardi ma in calo nel quarto trimestre : MILANO - Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2018 registrando utili netti per 4,05 miliardi - che si confrontano con i 3,816 dell'anno precedente al netto del salvataggio delle Venete - e risultati '...

Intesa Sanpaolo : utile 2018 sopra i 4 miliardi - sale il dividendo : RESPONSABILITA' SOCIALE E SUPPORTO ALL'ECONOMIA REALE Il supporto all'economia reale consiste in circa 60 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine nel 2018, con circa 50 miliardi in ...

Reclami e banche - ai primi posti Unicredit e Intesa Sanpaolo : IntesaSanpaolo (25.567) e Unicredit (30mila) quelle con il più alto numero di istanze. Le banche pubblicano online il rendiconto delle controversie ma è difficile trovare statistiche mentre nel settore assicurativo Ivass rende note le elaborazioni semestrali sui Reclami ricevuti dalle compagnie e le pubblica sul suo sito ...

Da Intesa Sanpaolo più prestiti agevolati agli universitari meritevoli : Sono oltre un milione e seicentomila gli studenti universitari che potrebbero invece beneficiare dell'iniziativa di Intesa SanPaolo 'Per Merito', un prestito fino a 5mila euro, erogato ogni anno del ...