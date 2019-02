Condò: “Napoli? Pari stronca sul nascere le speranze”

ilnapolista

: - Spazio_Napoli : - gml73 : #FiorentinaNapoli @SkyCalcioShow il solito #condó critico con il Napoli Una partita nella quale il Napoli ha costru… - SiamoPartenopei : Condò a Sky plaude l'acquisto di Fabiàn: 'Il Napoli ha competenza, fa mercato con osservatori e non procuratori' -

(Di sabato 9 febbraio 2019) LE OPINIONI DI ADANI E CONDO’ Nel post-partita di Fiorentina-Napoli, durante la trasmissione “Sky Calcio Live”, Daniele Adani e Paolohanno espresso alcune considerazioni alla luce dello 0-0 del Franchi.ADANI SOTTOLINEA LA TENUTA DIFENSIVA DEL NAPOLI L’ex interista giudica discreta la gara degl uomini di Ancelotti: “Non sempre si può pretendere l’eccellenza dal Napoli, ma con l’andare della partita è cresciuto e ha finito dominando. Ha concesso poco alla Fiorentina, non ha preso gol e ha creato parecchio, almeno tre o quattro occasioni nette. Inoltre, evidenzio che è la sesta volta nelle ultime nove gare che gli azzurri non prendono gol”.CONDO’ ELEGGE LAFONT MIGLIORE IN CAMPO Poi, è il momento dell’analisi di Paolo: “chesulle speranze del Napoli, rifiorite dopo il pareggio della Juventus contro il Parma. ...