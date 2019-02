Arisa senza voce con la febbre | Virginia Raffaele la consola | applausi dall' Ariston e sui

Sanremo 2019 - Arisa canta senza voce : Sanremo 2019 : i top e flop della prima sera Sanremo 2019 : i top e flop della prima sera Sanremo 2019 : i top e flop della prima sera Sanremo 2019 : i top e flop della prima sera Sanremo 2019 : i top e flop della prima sera Sanremo 2019 : i top e flop della prima sera Sanremo 2019 : i top e flop della prima sera Sanremo 2019 : i top e flop della prima seraMentre canta Mi Sento Bene, la canzone in concorso al Festival di Sanremo 2019 e tra le favorite alla ...

Sanremo 2019 - la diretta della finale. Arisa sul palco dell’Ariston con 39 di febbre : senza voce fatica a cantare e si commuove – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare ...