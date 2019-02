Tennis | Berrettini batte anche Verdasco | è in semifinale a Sofia

Tennis - vola Berrettini a Sofia : batte Verdasco e centra la semifinale : LA RIMONTA - Verdasco , attuale numero 26 del mondo, mostra qualche preoccupante passaggio a vuoto e scivola sotto 0-40 nel settimo game. Riesce ad evitare il break, ma il romano interpreta meglio lo ...

Tennis - ATP 250 Sofia 2019 : vola Matteo Berrettini - rimonta Fernando Verdasco ed è in semifinale : Prima semifinale del 2019 a livello ATP per Matteo Berrettini. Il romano, a Sofia, tira fuori una partita molto bella per rimontare e battere lo spagnolo Fernando Verdasco, veterano del circuito nonché numero 26 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Ulteriore soddisfazione, per l’azzurro, è il miglioramento del proprio best ranking: ad oggi sarebbe virtualmente numero 46 della classifica mondiale (ma deve ancora aspettare, in questo ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini che spettacolo! Batte Kachanov e vola ai quarti : Un Matteo Berrettini di lusso si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Sofia. Il Tennista romano ha sconfitto in tre set il russo Karen Kachanov, numero undici del mondo, in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Una prestazione davvero eccezionale per il numero 53 del ranking, che ha sconfitto per la terza volta in carriera un top-20. Nel primo set è Kachanov a trovare per primo il break, ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini supera in due set Denis Istomin. Ora sfiderà Karen Khachanov : Serve poco più di un’ora e mezza a Matteo Berrettini per liberarsi dell’uzbeko Denis Istomin e volare al secondo turno del torneo ATP 250 di Sofia: sul cemento indoor bulgaro l’azzurro vince per 6-4 7-6 (7) e si regala l’incrocio con la testa di serie numero uno, il russo Karen Khachanov. Nel primo set il servizio domina i primi quattro giochi, poi di colpo nel quinto, inaspettatamente, arriva lo strappo: Berrettini ...

Tennis - Australian Open : avanzano Seppi - Travaglia e Fabbiano - Berrettini out : Il numero 54 del mondo è stato eliminato dal talentuoso Stefanos Tsitsipas, che si impone con il punteggio di 3-1, 6-7 6-4 6-3 7-6 lo score per il greco,. Decisive le due palle break che Berrettini ...

Tennis - Australian Open : Seppi Travaglia e Fabbiano ok - Berrettini out : Fabbiano C'È - Convincente anche la prova di Thomas Fabbiano, numero 102 del mondo, che ha impiegato quattro set per domare il qualificato Australiano Jason Kubler, finito battuto per 6-4 7-6 2-6 6-3 ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Matteo Berrettini si ferma al secondo turno. Amaro ko contro Leonardo Mayer : Auckland poco fortunata per il nostro Matteo Berrettini. Sul cemento neozelandese il n.52 del mondo è stato eliminato in tre set dall’argentino Leonardo Mayer (n.54 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 (5) 6-3 in 2 ore e 26 minuti di partita. Una sconfitta amara per il romano, avanti di un set e con tre match point non sfruttati nel secondo parziale per chiudere la partita. Un confronto che comunque potrà servire al nostro portacolori ...

Tennis : Berrettini avanza ad Auckland : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Esordio positivo per Matteo Berrettini nel torneo Atp 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei due appuntamenti in vista degli Open d'Australia. Il 22enne romano, numero 52 del ...

Tennis : esordio vincente per Giorgi a Sydney e Berrettini ad Auckland : Sydney, AUSTRALIA, - esordio stagionale convincente per Camila Giorgi al 'Sydney International', torneo Wta Premier con un montepremi di 823.000 dollari in corso sul cemento della metropoli ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Matteo Berrettini supera Mackenzie McDonald e accede al secondo turno : Matteo Berrettini supera in poco più di un’ora il qualificato statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 6-4 ed accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Auckland: sul cemento outdoor neozelandese l’azzurro ora se la vedrà con il vincente della sfida tra l’altro statunitense Steve Johnson, numero 9 del seeding, e l’argentino Leonardo Mayer. Nel primo set l’azzurro parte male e va in difficoltà già nel terzo game, ...

Tennis - ATP Doha : Matteo Berrettini sconfitto in due set all’esordio dallo spagnolo Bautista Agut : Inizia con una sconfitta la nuova stagione Tennistica per Matteo Berrettini. Il romano è stato battuto al primo turno del torneo ATP 250 di Doha dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 del mondo e settima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 dopo poco meno di un’ora di gioco. Un primo set completamente dominato dall’iberico, che nei primi due turni al servizio non concede neanche un quindici ...

