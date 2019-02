Roma Out Olsen e Manolas | Di Francesco punta su Mirante e Marcano

Chievo-Roma : prosegue la caccia al 4° posto - Olsen e Manolas out : Roma – Scontro delicato al Marcantonio Bentegodi di Verona nell’inedito anticipo del venerdì (ore 20.30). La Roma farà visita stasera al fanalino di coda Chievo, nella gara valida per il 4° turno del girone di ritorno della massima divisione calcistica. Capitolini e Clivensi, reduci entrambi dai pareggi rispettivamente ottenuti con Milan ed Empoli, si combatteranno 3 punti preziosi per non perdere di vista i propri obiettivi. Se da ...

Roma - punto di ricaduta : Di Francesco spiazzato dai black out della squadra : 'Ditemi voi che cosa devo fare?'. Di Francesco, rivolgendosi alla platea dopo il pari di Bergamo, conferma che quanto si vede in campo in questa stagione sfugge anche al suo controllo. La Roma va ...

Atalanta-Roma - Di Francesco in conferenza : “Out Florenzi e Pellegrini” : Atalanta-Roma, Di Francesco annuncia pesanti assenze – I risultati ritrovati hanno rimesso in carreggiata in campionato la Roma. I giallorossi, fino a un mese fa in piena crisi di classifica e morale, grazie alle ultime vittorie si sono risollevati e hanno ritrovato la strada giusta per rientrare in corsa per un posto in Champions. Ora […] L'articolo Atalanta-Roma, Di Francesco in conferenza: “Out Florenzi e Pellegrini” ...

Infortunio Under - tegola Roma : l’attaccante subito out : Infortunio Under – Si sta giocando il primo match valido per la 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma e Torino in una partita molto importante per le zone alte della classifica e per la qualificazione Champions. Dopo appena 4 minuti tegola per l’allenatore Di Francesco, problema muscolare per l’attaccante Under costretto subito al cambio, al suo posto El Shaarawy, valutazioni entro le prossime ore ma ...

Serie A Roma - le convocazioni per il Torino. Out Florenzi : Roma - Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco , ha diramato la lista delle convocazioni in vista dell'impegno con il Torino. Presenti in lista i nomi di Manolas , N'Zonzi ed El Shaarawy . Assente ...

Juve-Milan - quattro squalificati dopo Supercoppa : out Pjanic - Kessiè - Romagnoli e Calabria : A causa delle sanzioni rimediate durante la sfida Juventus-Milan che ha regalato la Supercoppa alla squadra di Massimiliano Allegri, Miralem Pjanic, Davide Calabria e Alessio Romagnoli , ammoniti e ...

Roma - Di Francesco : "El Shaarawy e Manolas out - Florenzi da valutare" : Eusebio Di Francesco, 50 anni, sulla panchina della Roma dal 2017. Lapresse C'è da cancellare la delusione della scorsa stagione, quando la Roma uscì proprio agli ottavi in casa contro il Torino, in ...