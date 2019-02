Rissa in campo nel fiorentino Squalificati 24 calciatori

Rissa in campo : squalificati 24 calciatori! : Son ben 24 gli squalificati, 12 della società Casellina di Firenze e altrettanti della Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo per un totale di 60 giornate “per aver partecipato attivamente ad una Rissa sul terreno di gioco” in occasione della partita Casellina-Fortis Juventus 1909 valida per il campionato Juniores under 19 regionale disputata il 2 febbraio. Nel dettaglio la partita era stata sospesa dell’arbitro al ...

DIRETTA PRO PATRIA JUVENTUS U23 / Risultato live 1-1 - info streaming : Zironelli manda in campo IdRissa Touré : DIRETTA Pro PATRIA JUVENTUS U23, streaming video e tv: bela possibilità per la squadra di casa, che vuole confermare la sua posizione nei playoff.

Clamoroso in Inghilterra! Kamara arrestato per una Rissa al campo del Fulham : i dettagli : Nuovi guai per Kamara; arrestato dopo una rissa al campo del Fulham, secondo il Daily Mail l’attaccante francese era in sede per chiarire suo futuro Nuovi guai per Aboubakar Kamara. L’attaccante del Fulham stando a quanto riporta il Daily Mail è stato arrestato con l’accusa di aggressione e lesioni personali dopo una rissa al campo di allenamento della squadra che ha coinvolto anche un membro dello staff del club. Lunedì ...

NBA – Marcus Smart perde la testa! Rissa in campo con Bembry : tensione alle stelle fra Celtics e Hawks [VIDEO] : Rissa in campo fra Boston Celtics e Atlanta Hawks: Marcus Smart perde la testa e cerca lo scontro con DeAndre Bembry Alta tensione nella sfida della notte NBA fra Boston Celtics e Atlanta Hawks. Marcus Smart protagonista in negativo di una brutta Rissa che ha richiesto l’intervento di compagni, avversari e arbitri per calmare le acque. Con 4 falli e un tecnico già chiamati ai suoi danni, Smart ha avuto un confronto verbale con ...

Basket – Serie A - incredibile Rissa al termine di Sassari-Milano : scintille in campo - i provvedimenti disciplinari [VIDEO] : incredibile rissa ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A tra Sassari e Milano: Gudaitis punzecchia Petteway e finisce a terra per un pugno di Thomas scintille in campo ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A di pallacanestro maschile tra Sassari e Milano. La squadra di coach Pianigiani ha avuto la meglio all’overtime, dopo una sfida davvero tosta e sofferta, per 106-107. Al termine della sfida, durante i saluti ...