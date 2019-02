Regno Unito La casa va a fuoco | 4 bimbi muoiono bruciati tra le fiamme | arrestati i

Giappone-Regno Unito : accordo per investimenti comuni in scienza e tecnologia : Tokyo, 08 feb 05:43 - , Agenzia Nova, - I governi di Giappone e Regno Unito lanceranno una commissione di lavoro congiunta per studiare opportunità di investimento comuni nella... , Git,

Regno Unito : Tempesta e venti a oltre 100km/h : Le isole britanniche si preparano ad essere investite da una forte Tempesta, nelle prossime ore infatti si approfondirà un minimo di pressione fin a valori di 955hpa. Il vortice sarà alimentato da un flusso d’aria fredda e produrrà venti piuttosto forti con raffiche superiori ai 100km/h, specie sui settori dell’Irlanda, Scozia e parte sud occidentale dell’Inghilterra e del Galles. L’attuale modellistica vede una ...

Guida autonoma : nel Regno Unito auto senza conducente entro il 2019 : Nonostante le incertezze legate alla Brexit e lo spostamento fuori dal Paese di diverse aziende, il Regno Unito potrebbe porsi in una posizione di assoluto vantaggio rispetto a molti altri Paesi, diventando leader nell’ambito della Guida autonoma. Già dal 2015 è possibile utilizzare veicoli a Guida autonoma sulle strade inglese purché ci sia qualcuno pronto a intervenire tempestivamente in caso di necessità, sia all’ interno del ...

Regno Unito : boom di ricerche di case in Italia : In attesa di capire con chiarezza come si evolverà la situazione della Brexit e quali saranno le sue conseguenze, emerge un dato interessante per il mercato immobiliare. Come rivela un recente studio di Immobiliare.it, a gennaio 2019 le ricerche di immobili in Italia provenienti dal Regno Unito sono aumentate del 47% rispetto allo stesso periodo del 2018. A meno di due mesi dal 29 marzo 2019, data prevista per l’uscita del Regno Unito ...

S P : con No-Deal Brexit probabile peggioramento outlook del Regno Unito : 'Una Brexit No-Deal potrebbe portare a revisioni negative dei nostri outlook sui rating laddove un'economia del Regno Unito più debole potrebbe portare a rischi di credito e a downgrade laddove le interruzioni commerciali sono più immediate e materiali': lo ha dichiarato l'agenzia di rating ...

Con hard Brexit Regno Unito potrebbe affrontare emergenza rifiuti - Guardian - : Le autorità britanniche dovranno affrontare un'emergenza rifiuti in caso di uscita dall'Unione Europea senza un accordo. Lo sostiene il Guardian basandosi su documenti ufficiali visionati dai ...

Scade ultimatum a Maduro - Spagna e Regno Unito riconoscono Guaidó come Presidente del Venezuela : ..."Se i governi europei vogliono contribuire a fermare tutto questo devono muoversi in blocco affinché le forze che ancora sostengono Maduro sentano tutto il peso della pressione diplomatica e politica ...

Settore costruzioni Regno Unito prosegue il suo trend negativo : La notizia del fine settimana per cui Nissan non produrrà più il suo nuovo modello SUV X-Trail nello stabilimento di Sunderland, ha inevitabilmente innalzato la temperatura politica tra le varie fazioni pro e anti-Brexit. È certamente vero che l'incertezza della Brexit probabilmente avrà contribuito alla decisione di cambiare stabilimento, tuttavia è anche vero che il ...

Settore costruzioni Regno Unito prosegue il suo trend negativo : Non sono stati troppo positivi i recenti numeri di costruzione PMI per l'economia del Regno Unito di gennaio. Indubbiamente nonostante il crollo di Carillion di un anno fa, il Settore delle ...

Nissan teme la Brexit e non investirà più nel Regno Unito : In questo scenario il Regno Unito deve quindi sbrigarsi a decidere cosa fare del proprio futuro e soprattutto se e come uscire dall'Ue, per non compromettere gravemente la sua intera economia.

Nissan sposta la produzione di X-Trail dal Regno Unito al Giappone : Contrariamente a quanto deciso due anni fa, il costruttore non produrrà la nuova generazione del SUV a Sunderland ma in...

Scade ultimatum a Maduro - Spagna e Regno Unito riconoscono Juan Guaidò come Presidente del Venezuela : Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci sono alcuni fatti evidenti che in Italia si devono conoscere. In Venezuela negli ultimi ...

Venezuela - Russia contro Trump. Francia - Spagna - Regno Unito e Svezia riconoscono Guaidò presidente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir ...